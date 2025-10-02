México se instala en el Top-20 del Espirito Santo Trophy en Singapur

EN LA PELEA. Las golfistas mexicanas siguen batallando en el green.

Buen arranque del equipo mexicano en el WATC 2025

La Selección Mexicana Femenil de Golf continúa su participación en el World Amateur Team Championship (WATC) 2025, también conocido como Espirito Santo Trophy, que se disputa en el Tanah Merah Country Club de Singapur.

Tras 36 hoyos de competencia, el equipo nacional se ubica empatado en la decimoctava posición con un acumulado de 291 golpes (+3). En la cima del tablero se encuentra Corea del Sur con 275 (-13), mientras que España y Estados Unidos comparten el segundo lugar con 277 (-11).

ALEXIS LAMADRID, LA MEJOR MEXICANA EN EL RANKING INDIVIDUAL

En la clasificación individual, la mejor actuación mexicana hasta el momento corresponde a Alexis Lamadrid, quien se ubica en la posición T13 con un total de 142 golpes (-2). Le siguen María José Barragán, en la posición T58 con 149 (+5), y Alexa Saldaña, en el lugar T95 con 161 (+17).

El desempeño de Lamadrid ha sido clave para mantener a México dentro del Top-20 en esta exigente competencia que reúne a las mejores golfistas amateurs del mundo.

AGENDA DE JUEGO PARA LA TERCERA RONDA (HORARIO CDMX)

La actividad continuará este viernes 3 de octubre (hora local), con salidas programadas desde las 7:15 AM en Singapur, lo que equivale a las 5:15 PM del jueves 2 de octubre en Ciudad de México, debido al cambio de huso horario.

Las salidas de las golfistas mexicanas serán las siguientes: