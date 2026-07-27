Dueño de Piratas FC tramita amparo para evitar orden de aprehensión

Las presuntas irregularidades en torno a Piratas FC, equipo de la Liga de Expansión MX, comenzaron a generar consecuencias legales para el propietario del grupo deportivo, Juan Carlos Vives Gómez, quien promovió un juicio de amparo para evitar la ejecución de una posible orden de aprehensión en su contra.

La demanda fue presentada el pasado 24 de julio y quedó registrada bajo el expediente 793/2026, radicado en el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México. Mediante este recurso, Vives Gómez busca obtener protección judicial frente a cualquier orden de captura emitida dentro del proceso que enfrenta.

El propietario de Piratas FC es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.

A este procedimiento se suman posibles sanciones por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), debido a que el club no cuenta con el registro de su logotipo. Esta situación habría provocado que Piratas FC debutara el pasado sábado ante la Jaiba Brava de Tampico Madero utilizando uniformes de entrenamiento, sin que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) interviniera ante la irregularidad.

De manera paralela, autoridades judiciales habrían requerido al secretario general de la FMF, Íñigo Riestra, la entrega de información relacionada con las presuntas irregularidades del equipo. La falta de respuesta a dicho requerimiento ha generado cuestionamientos sobre la actuación de la Federación en este caso.

Las investigaciones también alcanzan a la empresa fabricante de uniformes KEUKA, vinculada con Mauricio Bulman, quien enfrenta una indagatoria ante un Ministerio Público del Estado de México por el presunto uso indebido del logotipo de Piratas FC.