Blue Demon Jr. anuncia gira de despedida tras 41 años de carrera

Blue Demon Jr. anuncia gira de despedida (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

Una de las figuras más emblematicas de la lucha libre mexicana, Blue Demon Jr. anunció este lunes que realizará una gira de despedida, dando por terminado 41 años de trayectoria luchistica.

“No es el accidente el motivo de mi retiro. Fui un padre ausente por mucho tiempo y ese es el motivo principal; quiero darle mi tiempo y mi salud a mis hijos, a mi esposa y a mis amigos. Mi cuerpo ya está diciendo que le baje”, indicó el luchador en conferencia de prensa.

El hijo de la leyenda, del mismo nombre, quien fue un referente de la lucha libre a nivel nacional e internacional, se refirió al accidente automovilístico que sufrió el año pasado, que de una u otra forma aceleró su retiro.

“No saben la responsabilidad que es llevar este nombre; hay días interminables como enmascarado. La última gira será kilométrica, pero lo que mi padre forjó en mí no tiene nombre. Es un honor para que el público me haya hecho suyo. Lo agradezco con creces”, destacó en referencia a la época que marcó su padre junto al Santo, como las dos más grandes leyendas de la lucha libre mexicana.

Blue Demon Jr. dejó ver sus emociones y recordó con cariño cada viaje a través del mundo para preservar el nombre de su padre y forjarse el suyo en el deporte.

“Me quedo definitivamente con todas las caras sonrientes y aplausos, con las arenas llenas cuando la gente coreaba mi nombre, realmente me quedo con un buen sabor de boca porque la lucha libre que a mí me tocó, que viví y aprendí, fue la que me transmitió directamente mi papá, lo que más aprendí fue la educación tanto cultural como deportiva”, agregó.

Asimismo, aprovechó el momento para presentar su biografía titulada ‘El último Demonio’, que fue escrito por el español Oscar Fernández.

“No quería hacer el libro porque no es fácil desnudarme ni contar las cosas como son. Al leer las primeras cuatro páginas no pude evitar llorar”, expresó.

Con los sentimientos a flor de piel, el luchador compartió lo que sintió al poco a poco transmitir sus experiencias para dar forma a su libro.

“No fue fácil dejar salir todo lo que tengo para este libro, los invito a que lo disfruten, no para que critiquen mi esfuerzo sino para que conozcan mi sacrificio. Por esa decisión que tomé de niño, de alguna vez ponerme esta máscara, me trajo hasta aquí”, finalizó.

En su presentación, el Demonio Azul estuvo acompañado de varias figuras de la lucha libre mexicana, como Canek, Hijo de Fishman Jr. y Dr. Wagner Jr.

Blue Demon aseguró que su gira sera internacional, aunque también tendrá presentaciones dentro del país.