¿Quién es Diego ‘Chicha’ Sánchez? El jugador de Tigres que busca brillar en Liga MX con la menor estatura del torneo

Diego “Chicha” Sánchez La joven promesa que juega para los Tigres de Monterrey. (cuartoscuro)

Diego “Chicha” Sánchez, mediocampista para los Tigres de Monterrey, marcó su primer gol en la segunda jornada del torneo Apertura 2026. Descubre todo detrás del jugador con menor estatura en toda la Liga MX que rápidamente se convierte en una sensación del futbol nacional.

La historia de Diego “Chicha” Sánchez

Diego Alexander Sánchez Guevara, apodado “Chicha”, es un delantero que nació en Monterrey, Nuevo León en el año 2005. El dorsal número 30 mide 1.55 metros. Su altura provocó que pocos entrenadores lo consideraran como un candidato apto para destacar en el deporte en sus años de dsarrollo. Sin embargo, tomando como referencia a íconos de corta estatura como Lionel Messi, el futbolista regiomontano nunca se rindió y hoy en día es una de las jóvenes promesas del deporte.

En 2021 logró integrarse a la categoría Sub-16 de los Tigres de la UANL. Debutó como profesional el 16 de marzo de 2024 con el mismo equipo. Participó en el Mundial sub-20 en 2025 en el que México llegó a cuartos de final. Es conocido por su velocidad y disposición a ir cara a cara contra sus oponentes. Cuenta con cinco goles desde que subió a Primera División.

Los felinos tendrán su segundo partido en la jornada 3 del torneo Apertura 2026 contra Querétaro El sábado 1 de agosto. Su última contienda fue contra los el Atlético de San Luis, partido que empataron 2-2. y en el cual “Chicha” marcó su primer gol.