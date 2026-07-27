Costa Rica vs México: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el partido del Premundial Sub- 20

Costa Rica vs México La Selección Mexicana se disputa el liderato de grupo del Premundial Sub 20 (Crónica Digital)

La Selección Mexicana Sub-20 y Costa Rica juegan hoy uno de los partidos más atractivos del Premundial Sub-20 de la Concacaf 2026, un encuentro que puede definir el rumbo del Grupo B en el Estadio Cuauhtémoc.

Previa y pronóstico México vs. Costa Rica: partido del Premundial Sub 20

El conjunto dirigido de manera interina por Alex Diego llega con mejores sensaciones tras mostrar contundencia ofensiva en la primera jornada.

Hugo Camberos abrió el marcador durante el triunfo frente a Antigua y Barbuda, Francisco Valenzuela amplió la ventaja y Santiago Sandoval selló la victoria antes del descanso para dejar el marcador 3-0.

Costa Rica también inició el campeonato con una actuación positiva, aunque mucho más cerrada. El conjunto tico derrotó 1-0 a Guatemala gracias a una anotación de Keyner Hernández en la recta final del compromiso, resultado que mantiene a los centroamericanos en plena pelea por la clasificación.

El encuentro aparece como el más atractivo del sector, ya que ambos llegan invictos y con posibilidades de consolidarse como favoritos para avanzar a la siguiente ronda.

México parte con una ligera ventaja por su condición de anfitrión y por el volumen ofensivo mostrado en su debut. El pronóstico es de un triunfo para la Selección Mexicana de futbol.

¿A qué hora juegan México vs. Costa Rica hoy?

El partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo B del Campeonato Sub-20 de Concacaf se disputará este lunes 27 de julio de 2026 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El silbatazo inicial está programado para las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido México vs. Costa Rica?

Los aficionados podrán seguir el compromiso entre México y Costa Rica mediante la señal de ESPN, mientras que la transmisión por internet estará disponible a través de Disney+ Premium.

¿Qué se juega México en el Premundial Sub-20?

El Premundial representa una oportunidad para acercarse a los grandes objetivos internacionales para México. Las cuatro mejores selecciones obtendrán su boleto para la Copa del Mundo Sub-20 de 2027, que se celebrará en Uzbekistán y Azerbaiyán, mientras que el campeón del torneo asegurará su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En este Premundial participan 12 selecciones y avanzan los dos primeros lugares de cada grupo junto con los dos mejores terceros puestos.