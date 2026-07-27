Medallero Centroamericanos 2026 hoy, 27 de julio: ¿Cuántas medallas lleva México? México lidera el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 (@SDQ2026)

Con México liderando el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, seguido de Colombia y Cuba, conoce cuántas medallas ha acumulado el país al momento.

¿Cuántas medallas lleva México en los Juegos Centroamericanos 2026 hoy, 27 de julio?

Al momento de la publicación de la nota, México ha acumulado 73 medallas hasta este lunes 27 de julio. Del total, 27 son de oro, 23 de plata y 23 de bronce.

Algunas de las disciplinas en las que México ha acumulado más medallas son:

Taekwondo (14 medallas)

Judo (9 medallas)

Remo (8 medallas)

Aguas abiertas (7 medallas)

Medallero Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Tabla general en vivo

Hasta el momento de la publicación de la nota, así va el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con México liderando:

México: 73 medallas (27 de oro, 23 de plata y 23 de bronce) Colombia: 41 medallas (14 de oro, 18 de plata y 9 de bronce) Cuba: 31 medallas (10 de oro, 7 de plata y 14 de bronce) Venezuela: 32 medallas (8 de oro, 8 de plata y 16 de bronce) República Dominicana: 28 medallas (7 de oro, 5 de plata y 16 de bronce) Puerto Rico: 16 medallas (2 de oro, 5 de plata y 9 de bronce) Guatemala: 15 medallas (2 de oro, 4 de plata y 9 de bronce) Costa Rica: 5 medallas (2 de oro, 2 de plata y 1 de bronce) El Salvador: 7 medallas (2 de oro, 1 de plata y 4 de bronce) Panamá: 4 medallas (1 de oro, 1 de plata y 2 de bronce) Haití: 2 medallas (1 de oro, 1 de plata y 0 de bronce) Honduras: 3 medallas (0 de oro, 1 de plata y 2 de bronce) Trinidad y Tobago: 3 medallas (0 de oro, 0 de plata y 3 de bronce) Jamaica: 2 medallas (0 de oro, 0 de plata y 2 de bronce) Guadalupe: 1 medalla (0 de oro, 0 de plata y 1 de bronce) Guyana: 1 medalla (0 de oro, 0 de plata y 1 de bronce) Nicaragua: 1 medalla (0 de oro, 0 de plata y 1 de bronce)

Medallero Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 Tabla del Medallero Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 actualizada hoy 27 de julio (Imagen hecha con IA)

¿Dónde ver los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en vivo?

En México podrás seguir la transmisión en vivo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Claro Sports, Fox Sports México, Azteca Deportes Network, Imagen Televisión y el canal de YouTube de Centro Caribe Sports.

Por otra parte, podrás conocer los resultados en vivo, los calendarios de competencia y el medallero actualizado en la página web oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.