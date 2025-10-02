Toluca visita al León de James Rodríguez en jornada 12 del Apertura 2025

DISCRETO. James Rodríguez ha tenido una participación discreta: cinco partidos como titular y dos goles en lo que va del torneo. (Eduardo Serratos/Eduardo Serratos)

El actual campeón del futbol mexicano, Toluca, visitará este sábado 4 de octubre al León del colombiano James Rodríguez, en uno de los duelos más esperados de la duodécima jornada del Torneo Apertura 2025. El equipo escarlata llega inspirado tras conquistar la Campeones Cup, al vencer por 3-2 al LA Galaxy este miércoles.

Dirigidos por el argentino Antonio Mohamed, los Diablos Rojos suman cinco victorias consecutivas en liga desde su derrota ante Cruz Azul el pasado 23 de agosto, incluyendo una contundente goleada 6-2 sobre Monterrey, equipo que cuenta con el español Sergio Ramos.

LEÓN BUSCA RESURGIR CON IGNACIO AMBRIZ

El León, actualmente en el undécimo lugar de la tabla, atraviesa una etapa complicada. Su reciente derrota 2-0 ante Juárez provocó la salida del técnico argentino Eduardo Berizzo, quien fue reemplazado por Ignacio Ambriz, campeón con el club en el Apertura 2020.

Uno de los principales retos de Ambriz será recuperar el nivel de James Rodríguez, quien ha tenido una participación discreta: cinco partidos como titular y dos goles en lo que va del torneo. El colombiano busca reivindicarse tras quedar fuera del Mundial de Clubes.

DUELO DE OFENSIVAS: PAULINHO Y VEGA, EN GRAN MOMENTO

Toluca presume el mejor ataque del torneo, con 31 goles anotados, 21 más que León. La dupla ofensiva formada por el portugués Paulinho, segundo en la tabla de goleadores, y el mexicano Alexis Vega, atraviesa un gran momento y será clave en el duelo en el Estadio León.

El equipo escarlata necesita ganar para mantener el liderato, ya que está empatado en puntos con Monterrey, que visitará el domingo a los Xolos de Tijuana. Con solo un punto menos, América y Cruz Azul también están en la pelea por la cima.

AMÉRICA Y CRUZ AZUL, A PRUEBA ANTE SANTOS Y TIGRES

El América, tercero en la clasificación, recibirá el sábado al Santos Laguna, decimotercer lugar, en un duelo donde los azulcremas parten como favoritos. Por su parte, Cruz Azul visitará a los Tigres UANL, quintos en la tabla y con la mejor defensa del torneo.

Monterrey, por su parte, enfrentará a un Tijuana invicto en casa y dirigido por el uruguayo Sebastián Abreu, que marcha sexto en la tabla. El duelo promete ser uno de los más cerrados de la jornada.

Jornada 12 del Apertura 2025 (Horarios Cdmx):

Viernes 3 de octubre

19:00 h – Necaxa vs Pachuca

– Necaxa vs Pachuca 19:00 h – Mazatlán vs Atlético San Luis

– Mazatlán vs Atlético San Luis 21:00 h – Atlas vs Juárez FC

Sábado 4 de octubre

17:00 h – Querétaro vs Puebla

– Querétaro vs Puebla 19:00 h – León vs Toluca

– León vs Toluca 21:00 h – Tigres UANL vs Cruz Azul

– Tigres UANL vs Cruz Azul 21:10 h – América vs Santos Laguna

Domingo 5 de octubre