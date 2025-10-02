Conoce “Trionda”: así el balón que hará rodar la pasión en el Mundial 2026

Presentación del balón "Trionda" Mundial 2026 Foto: Marcio Machado/FIFA

El rugido del Mundial ya tiene protagonista: Adidas presentó “Trionda”, el balón oficial que rodará en las canchas de Estados Unidos, Canadá y México durante la Copa del Mundo 2026.

Así presentó FIFA al Trionda, nuevo balón del Mundial

Con un diseño predominantemente blanco y explosivos toques en rojo, verde y azul, el esférico refleja la energía y la identidad de los tres países anfitriones. Los detalles no pasan desapercibidos pues el logotipo de Adidas luce sobre una franja roja y el trofeo de la FIFA se plasma en azul destacando la palabra “TRIONDA” que se imprime con fuerza en una de las áreas verdes.

El nombre no es casualidad. “Tri” hace referencia a la unión de las tres sedes mundialistas, mientras que “Onda” evoca el movimiento, la vibración y la emoción que despierta el futbol en cada rincón del planeta.

Este balón no solo destaca por su estética, si bien está construido con cuatro paneles, una tecnología que remite al mítico Brazuca de Brasil 2014, y que promete máxima precisión, control y estabilidad en el aire.

El balón fue revelado de manera oficial el 2 de octubre de 2025 y llegará a las tiendas en el mismo mes con un precio de 170 dólares (aproximadamente 3 mil 143 pesos mexicanos). Un esférico que no solo se jugará, también se coleccionará.

¿Qué falta por conocer del Mundial?

La semana pasada, fueron las tres mascotas las que se dieron a conocer, una por cada sede de esta Copa del Mundo. Ahora, con la presentación del balón tenemos cada vez más detalles de cómo lucirá la fiesta mundialista de 2026.

En diciembre se llevará a cabo el sorteo para definir el acomodo de los grupos. Por otra parte, algunas vestimentas de los equipos han comenzado a filtrarse, generando expectativa de los fans para ver cómo lucirán sus selecciones en este torneo.

También, falta por revelar todavía los temas musicales de la competencia. Por lo general, se estrena el oficial y uno de Coca-Cola, patrocinador oficial del certamen de la FIFA. En la edición de 2022, las canciones fueron: 'Dreamers’ de Jung Kook y 'Hayya Hayya’ (Better Together) de Davido y Trinidad Cardona.