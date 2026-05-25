Selección de Irán en Tijuana: ¿Qué otros equipos tendrán su base en México durante el Mundial 2026?

Selección futbol de Irán La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el equipo iraní tendrá su campo de concentración en México en vez de Arizona durante la Copa del Mundo.

La Copa del Mundo está a unos días de comenzar el próximo jueves 11 de junio. La máxima competencia del futbol internacional no ha estado exenta de conflictos geopolíticos que han repercutido directamente en la organización. Luego de los conflictos bélicos entre Estados Unidos e Irán, que pusieron en riesgo la participación del país asiático, la Federación de este país informó que estarán cambiando su sede de operaciones de Arizona a Baja California como una medida para velar por la tranquilidad de los jugadores

Selección de Irán tendrá su base de operaciones en México

Este lunes 25 de mayo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la Federación Iraní llegó a un acuerdo para tener su campamento de entrenamiento en Tijuana mientras dure su participación en la Copa del Mundo de la FIFA. Los ‘Príncipes Persas’ estarán viajando a sus partidos de la fase de grupos y regresando a territorio mexicano mientras se encuentre compitiendo en este torneo. La sede original era Tucson, Arizona, ya que sus tres partidos de fase de grupos son en los Estados Unidos

“Estados Unidos no quiere que se queden a pernoctar en Estados Unidos. Sí van a jugar los tres partidos allá. Nos preguntaron si podían pernoctar aquí en México y dijimos que sí, que no había ningún problema. Estamos buscando que la sede sea en Tijuana”, señaló la mandataria nacional.

¿Por qué Irán se quedará en México durante el Mundial FIFA 2026?

Las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán persisten en 2026 principalmente por la escalada militar derivada de ataques conjuntos realizados por fuerzas estadounidenses e israelíes contra instalaciones militares y nucleares iraníes, así como por la posterior respuesta de Teherán con misiles y drones dirigidos a bases estadounidenses en Medio Oriente.

Washington ha justificado estas operaciones argumentando preocupaciones sobre el programa nuclear iraní y el desarrollo de misiles balísticos, mientras que el gobierno iraní acusa a Estados Unidos de violar su soberanía y de impulsar un cambio de régimen en la región.

Además de los enfrentamientos armados, la crisis mantiene presión sobre la estabilidad regional debido a amenazas sobre el estrecho de Ormuz, ataques a infraestructura energética y el riesgo de una expansión del conflicto hacia países aliados de ambos bandos. Aunque existen negociaciones diplomáticas impulsadas por mediadores internacionales y gobiernos árabes para alcanzar una tregua, las diferencias sobre el programa nuclear iraní, las sanciones económicas y la presencia militar estadounidense en Medio Oriente continúan dificultando un acuerdo definitivo.

¿Qué otros países tendrán su sede en México para el Mundial 2026?

Por otra parte, hay otras cinco selecciones que estarán preparándose para sus partidos de fase de grupos en nuestro país, incluyendo a los rivales de la Selección Mexicana y otras federaciones que tendrán al menos un juego en el territorio nacional como:

Corea del Sur

Sudáfrica

Uruguay

Túnez

Colombia

Estas selecciones se estarán hospedando en diferentes partes de nuestro país y estarán llevando a cabo sus entrenamientos y prácticas de cara a sus partidos de fase de grupos.