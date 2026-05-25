Convocatoria Selección Mexicana: ¿Cuándo anunciará Javier Aguirre su lista definitiva de 26 para el Mundial FIFA?

Alineación rumbo al Mundial 2026 Luego de los primeros recortes tras el amistoso ante Ghana, la Selección Mexicana entra en la etapa decisiva para definir quién disputará la Copa Mundial de Fútbol. (Mireya Novo)

A 17 días de que comience el torneo por la Copa Mundial de Futbol 2026, se acerca la fecha límite para que los equipos definan quiénes serán los seleccionados que conformaran la alineación final.

¿Qué jugadores de la Selección Mexicana fueron los primeros “cortados” tras el partido ante Ghana?

En el caso de la Selección Mexicana, la prelista de 55 jugadores publicada el pasado 12 de mayo, comienza su reestructuración para ser reducida a máximo 26 elementos, incluyendo a 3 porteros. Tras el partido amistoso contra Ghana, el Director Técnico del tricolor Javier Aguirre, anunció la salida del mundial de Eduardo Águila, Íker Fimbres, Óscar García, Denzell García, Luis Gabriel Rey e Isaías Violante.

A la espera de que concluya la mayoría de las ligas internacionales para definir a los jugadores del Mundial

A pesar de que los directores técnicos tengan como fecha límite el 1 de junio para anunciar a sus jugadores, se espera que la Selección Mexicana defina al equipo entre el 27 y 29 de mayo, esto contemplando que la última semana del mes concluyen la mayoría de las ligas a nivel internacional, principalmente las europeas.

De acuerdo con los lineamientos de la FIFA, los equipos solo tendrán permitido registrar de 23 a 26 elementos y serán irremplazables a menos de presentar lesiones o enfermedades de gravedad.