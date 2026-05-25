Fidalgo y Quiñones se suman al Tri rumbo al Mundial 2026

REFUERZOS. Fidalgo y Quiñones ya están bajo las órdenes de Aguirre. (David Leah)

El centrocampista Álvaro Fidalgo y el delantero Julián Quiñones, ambos naturalizados mexicanos, se incorporaron este lunes a la concentración de la selección mexicana de futbol, que afina detalles de cara a su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A través de un comunicado, la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informó que ambos jugadores se integraron a los trabajos del equipo que dirige Javier ‘Vasco’ Aguirre, con miras a los dos partidos amistosos que disputará el Tricolor antes del arranque del torneo.

REFUERZOS CLAVE EN LA RECTA FINAL DE PREPARACIÓN

Fidalgo, actual jugador del Real Betis de España, y Quiñones, quien milita en el Al‑Qadisiyah de Arabia Saudí, buscarán asegurar un lugar en la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán a México en el Mundial.

El combinado mexicano enfrentará el sábado a Australia en Pasadena, California, y cerrará su preparación el 4 de junio ante Serbia, en Toluca, Estado de México.

CUENTA REGRESIVA PARA EL DEBUT MUNDIALISTA

México debutará en el Mundial 2026 el 11 de junio frente a Sudáfrica, en el Estadio Azteca, escenario histórico que albergará por tercera vez un partido inaugural de una Copa del Mundo.

Fidalgo, de 29 años, se formó en la cantera del Real Madrid y alcanzó notoriedad en el futbol mexicano gracias a su desempeño con el América, club con el que conquistó un tricampeonato de liga, actuaciones que le valieron su fichaje por el conjunto verdiblanco.

GOL Y EXPERIENCIA PARA UN TRI NECESITADO

Por su parte, Quiñones llega tras una destacada temporada en el futbol saudí, donde se proclamó máximo goleador de la liga al marcar un triplete en la última jornada, perfilándose como una de las principales cartas ofensivas del Tri ante la histórica falta de gol del conjunto nacional.

La selección mexicana mantiene su preparación desde hace tres semanas en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol, al sur de la capital del país.

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