Arthur Jones: lo que se sabe de la muerte del campeón del Super Bowl con Ravens

Arthur Jones Murió a los 39 años de edad (Ravens)

Arthur Jones, exjugador defensivo y parte de la conquista del Super Bowl XLVII con los Baltimore Ravens, murió a los 39 años. La franquicia de la NFL confirmó su repentino deceso, lo que generó una oleada de reacciones, homenajes y mensajes de condolencia de excompañeros, entrenadores y aficionados.

Jones fue recordado en redes sociales por su energía contagiosa, su liderazgo natural y su capacidad para inspirar a quienes lo rodeaban.

El anuncio de su muerte provocó un profundo pesar en el vestuario y en toda la organización. Eric DeCosta, gerente general de los Ravens, destacó el impacto humano que Jones dejó en todos los que lo conocieron.

“Estamos terriblemente tristes por el repentino fallecimiento de Arthur Jones. Su sonrisa brillante, su energía contagiosa y su eterna positividad fueron un regalo para todos. Era amable, entusiasta y siempre mostraba amor por su familia, sus compañeros y sus amigos”, expresó DeCosta.

John Harbaugh, entrenador en jefe del equipo durante sus años en Baltimore, también se sumó a los homenajes:

“Art tenía un don genuino para conectar con la gente. Su entusiasmo lo convirtió en una parte muy querida de nuestra organización. Su legado de bondad perdurará por siempre”.

En redes sociales, cientos de fanáticos compartieron anécdotas y recuerdos del jugador, destacando su cercanía con la afición y su disposición para convivir con los seguidores incluso fuera del emparrillado.

¿De qué murió Arthur Jones? Esto es lo que se sabe

Hasta ahora, los Baltimore Ravens no han revelado detalles sobre las circunstancias de la muerte de Arthur Jones. En el comunicado oficial, la franquicia se refirió a su fallecimiento como “repentino”, sin precisar la causa ni el lugar en el que ocurrió.

Tampoco se han dado a conocer informes médicos o declaraciones de la familia que aclaren lo sucedido, por lo que el hermetismo alrededor de su muerte mantiene la incertidumbre entre los aficionados y el entorno del futbol americano profesional.

¿Quién es Arthur Jones?

Nacido en Rochester, Nueva York, en 1986, provenía de una familia estrechamente ligada al deporte. Era hermano del excampeón de UFC Jon Jones y del exdefensivo Chandler Jones, ganador también de un Super Bowl con los New England Patriots.

Antes de llegar a la NFL, brilló en la Universidad de Syracuse, donde se graduó en Comunicación y Estudios Retóricos en 2009, dejando claro que su talento iba más allá del fútbol americano.

Arthur Jones llegó a la NFL como una selección de quinta ronda del Draft de 2010 y rápidamente se consolidó como un jugador esencial en la defensa de los Ravens. Su etapa en Baltimore, entre 2010 y 2013, estuvo marcada por momentos de cooperación con su equipo y afición.

Uno de ellos ocurrió en el Super Bowl XLVII, disputado en el Mercedes-Benz Superdome de Nueva Orleans. En ese partido, Jones logró una captura importante sobre Colin Kaepernick y recuperó un balón suelto, acciones que resultaron determinantes para la victoria 34-31 frente a los San Francisco 49ers.

Durante sus dos últimas temporadas con el equipo, sumó más de 100 tacleadas y 8.5 capturas de mariscal, cifras que reflejan su impacto en el juego y su importancia en la estructura defensiva del equipo.

Tras coronarse campeón con los Ravens, Arthur Jones continuó su carrera con los Indianapolis Colts, donde jugó tres temporadas entre 2014 y 2016. Más adelante, se unió a los Washington Commanders por un año antes de retirarse oficialmente en 2018.