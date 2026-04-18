Diablos Rojos deja tendido a Piratas de Campeche

. . (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Maikel Franco vio como la curva de Juan Pablo Tellez no quebró, hizo un poderoso swing y mandó la pelota a las gradas del segundo piso del jardín izquierdo del Estadio Alfredo Harp Helú, para dejar tendidos en el terreno de juego a Piratas de Campeche 8-9 y darle el triunfo a Diablos Rojos del México, que consigue su primera serie de la naciente campaña de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Franco llegaba al plato con un out y la presión en los hombros, luego de que Piratas había remontado una desventaja de 1-6, para colocar la pizarra 8-8 en el cierre de la novena. “Sabía que tenía que estar tranquilo”, dijo el tercera base de los bicampeones. “No me desesperé, e hice lo que sé hacer”. La pregunta de La Crónica de Hoy: “¿No rompió la curva?”, y la respuesta dibujó una sonrisa en Maikel: “No quebró, se quedó arriba y listo”.

Este fue el primer jonrón de Maikel en la campaña, y sin duda uno de los más importantes en su paso por el beisbol mexicano, al darle la primera serie a Diablos Rojos, con un juego por disputarse.

ATAQUE TEMPRANEROLa carrera de la quiniela se presentó en el primer inning, con doble de Robinson Canó. El exligamayorista llegó a tercera tras rola de José Marmolejos y anotó gracias a un sencillo de Jon Singleton.

Los escarlatas aumentaron su ventaja en el segundo rollo, cuando Maikel Franco bateó hit al izquierdo y corrió la milla para anotar gracias a un doble al izquierdo de Francisco Mejía.PIRATAS, EN LA PIZARRALos visitantes aparecieron en el score hasta la apertura de la tercera. Aún con el abridor diablo Luis Castillo en la lomita, Phil Clarke conectó doble al rincón del jardín izquierdo, pisó tercera gracias a un sencillo de Connor Hollis y timbró en bola ocupada, tras rola de Andrew Stevenson.

Diablos Rojos respondió en la tercera con dos carreras, producto del primer vuelacercas del año para el estadounidense Jon Singleton, pues prendió una recta adentro de Bobby Milacki para mandarla al bullpen del jardín derecho y remolcar a José Marmolejos.Este fue el primer cuadrangular en el Estadio Harp Helú en la naciente campaña de la LMB.

Los actuales bicampeones del torneo pusieron una rayita más en la sexta, con cuadrangular por el central, de Julián Ornelas, ante la pichada submarina de Isidro Márquez hijo, quien se quedó alto en el envío, para el 1-5.Singleton confirmó su gran categoría al batear un triple que envió a Marmolejos a home, para el 1-6, en el cierre de la séptima.

AL ABORDAJE, PIRATAS

La octava entrada perteneció totalmente a Campeche, gracias al primer Grand Slam en la campaña en este estadio, cuando Emmanuel Ávila encontró a Terrin Vavra, Andrew Young y Calvin Mitchell en bases. Previo a ellos, Félix Pérez ya había anotado la segunda para los Piratas y con una más en los spikes de Phil Clarke, los filibusteros se colocaban 8-6.

Fue en ese cierre de la octava cuando los escarlatas regresaron al juego, con carreras de Francisco Mejía y Moisés Gutiérrez, y con ello pudieron llegar al cierre de la novena con vida, para que Maikel diera el cerrojazo final con el bambinazo por jardín izquierdo.

Este sábado 18 se jugará el tercero de la serie, en el cual Piratas buscará su primer triunfo de la campaña. El Play ball está programado a las 16:00 horas en el Estadio Alfredo Harp Helú, en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca.