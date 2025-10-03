NFL: Lamar Jackson queda fuera del partido ante Houston de la semana 5

Lamar Jackson El mariscal de campo se perderá su primer partido de esta temporada mientras la temporada de los Ravens va 1-3

Nuevas malas noticias para los Baltimore Ravens, el equipo no podrá contar con su quarterback titular este fin de semana debido a una lesión. El dos veces MVP de la NFL quedó oficialmente fuera y tiene una larga lista de elementos batallando con molestias físicas.

Lamar Jackson queda fuera de la semana 5 por lesión

Después de salir del partido frente a los Kansas City Chiefs y no entrenar toda la semana, el equipo finalmente confirmó que Jackson se perderá el partido de la semana 5 ante los Houston Texans. El egresado de la universidad de Lousville sufrió una lesión de isquiotibiales la semana pasada. Este tipo de molestias puede tomar desde un par de semanas a un par de meses, dependiendo de la gravedad.

Ravens QB Lamar Jackson (hamstring) out Sunday vs Texans. pic.twitter.com/SAHdBDSGYF — NFL (@NFL) October 3, 2025

Ahora, el mariscal de campo inicial será Cooper Rush, quien tomó las riendas de la ofensiva en la semana 4 tras la salida de Jackson, será el que tome el puesto provisionalmente. Rush jugó 9 partidos como titular la temporada pasada con los Dallas Cowboys luego de la lesión que terminó con la temporada de Dak Prescott. Ahora, podría hacerse cargo de los Ravens durante algunas semanas mientras se recupera Lamar.

Larga lista de lesionados en Baltimore

Por otra parte, la baja de su mariscal de campo no es el único problema con el que está lidiando el equipo. En su reporte de lesionados de este viernes 3 de octubre, aparecen 15 jugadores con molestias físicas, de los cuales, seis ya han sido oficialmente descartados para el partido ante Houston, incluyendo a Lamar Jackson.

Chidobe Awuzie (esquinero)

Marlon Humprey (esquinero)

Eemery Jones (Tacle)

Patrick Richard (Fullback)

Roquan Smith (Linebacker)

Son los jugadores que también se perderán el partido de la semana 5, por lo que John Harbaugh tendrá que hacer múltiples ajustes en su equipo, que arrancó la temporada con récord de 1-3 luego de cuatro partidos disputados.