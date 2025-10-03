Piastri califica de un “buen día” los primeros ensayos en Singapur

Gran Premio de Singapur. El australiano Oscar Piastri dominó la segunda sesión de ensayos libres en el circuito de Marina Bay. (FAZRY ISMAIL/EFE)

Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial de Fórmula Uno, que marcó el mejor tiempo en los ensayos libres 2 para el Gran Premio de Singapur, dijo que había sido “un buen primer día”, en el recorrido del Circuito de Marina Bay.

En la primera sesión Piastri fue quinto, pero mejoró para la sesión nocturna y fue primer sitio, “un buen primer día”, afirmó el australiano de 24 años, quien, en la mejor de sus 19 vueltas las cubrió en 1:30.714 y sacó 132 milésimas de ventaja al francés Isack Hadjar (RB) y 143 al cuádruple campeón del mundo Max Verstappen.

“Tenemos muchas cosas que repasar, pero creo que ha sido un buen arranque”, apuntó el piloto que suma siete victorias en la actual temporada de la Fórmula 1 y lidera el Mundial con 324 puntos, 25 más que su compañero, el inglés Lando Norris, que acabó la jornada con el quinto mejor tiempo, a 483 milésimas de Piastri.

“El ritmo era sólido y aprendí muchas cosas, que era el principal asunto de hoy”, indicó Piastri, que el año pasado terminó tercero en la pista de Singapur. La carrera la ganó Norris y Max Verstappen fue segundo.

Tras el segundo ensayo, Max Verstappen dijo. “De momento, todo se siente bastante bien; así que estoy entusiasmado y con ganas de ver lo que podemos hacer mañana”, sentenció el neerlandés.

El quinto mejor tiempo lo marcó el inglés Lando Norris, que acabó a 483 milésimas de Piastri.

El tercer y último entrenamiento libre se disputará este sábado, horas antes de la calificación.