Selección Mexicana: lista de jugadores convocados para partidos ante Colombia y Ecuador

Javier Aguirre anunció su convocatoria de jugadores Hay ausencias por lesiones en la Selección Mexicana (Crónica Digital)

La Selección Mexicana de futbol afina los últimos detalles de su preparación rumbo al Mundial 2026 con dos partidos en la penúltima Fecha FIFA del año. Javier Aguirre presentó la lista de futbolistas que enfrentarán a Colombia, de James Rodríguez, y Ecuador, encuentros que marcarán el camino para la conformación del plantel definitivo para la justa mundialista.

Cambios en la lista de convocados de Javier Aguirre

El estratega nacional tuvo que modificar sus planes debido a una serie de lesiones que golpearon al equipo en los días previos al anuncio. Raúl Jiménez no logró recuperarse a tiempo con el Fulham y se quedó fuera de la convocatoria. A su ausencia se suman Edson Álvarez, quien recién salió de un proceso de rehabilitación en el Fenerbahçe, y Rodrigo Huescas, que atraviesa una delicada lesión de ligamento cruzado y podría perderse la Copa del Mundo.

Ante este panorama, Javier Aguirre decidió apostar por nuevas opciones. Germán Berterame, de Rayados, tomará el lugar que dejó vacante Jiménez en el ataque, mientras que Julián Quiñones regresa a la lista tras ausentarse en la última convocatoria. En el mediocampo destaca el llamado de Alexis Gutiérrez, futbolista del América que cubrirá la baja del capitán Edson Álvarez.

La convocatoria de México para enfrentar a Colombia y Ecuador

Con miras a los próximos compromisos, la Federación Mexicana de Futbol publicó la lista oficial de jugadores convocados por Javier Aguirre. La selección combina experiencia internacional con figuras jóvenes que buscan consolidarse en el proceso mundialista:

Porteros: Luis Malagón, Raúl Rangel, Carlos Acevedo

Defensas: Kevin Álvarez, Mateo Chávez, Jesús Gallardo, Ramón Juárez, César Montes, Israel Reyes, Jorge Sánchez, Johan Vásquez

Mediocampistas: Luis Romo, Erik Lira, Marcel Ruiz, Carlos Rodríguez, Erick Sánchez, Alexis Gutiérrez, Orbelín Pineda

Delanteros: Germán Berterame, Santiago Giménez, César Huerta, Diego Lainez, Hirving Lozano, Alexis Vega, Julián Quiñones

México busca afinar detalles rumbo al Mundial 2026

Rafael Márquez, auxiliar técnico del Tri, reconoció que estos partidos representan una oportunidad crucial para definir la base del equipo que estará en la Copa del Mundo. El ex capitán nacional explicó que el cuerpo técnico está reduciendo el margen de prueba, por lo que cada convocatoria tiene un peso especial en la lucha por un lugar en el plantel final.

“Faltan pocos partidos y debemos evaluar tanto el nivel futbolístico como el emocional de cada jugador. Estamos cerca de cerrar el grupo, aunque en algunas posiciones seguiremos observando opciones”, señaló Márquez.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana iniciará esta doble jornada enfrentando a Colombia el sábado 11 de octubre en Dallas, Texas, un duelo que servirá para medir el ritmo competitivo del equipo ante una potencia sudamericana. Posteriormente, el combinado nacional regresará al país para medirse a Ecuador el martes 14 de octubre en Guadalajara, Jalisco, en un encuentro que servirá para probar el nuevo césped del estadio rumbo al Mundial.

La escuadra dirigida por Javier Aguirre cerrará el año con dos compromisos más en noviembre: primero ante Uruguay en el TSM Corona y después contra Paraguay en territorio estadounidense.

Para 2026 se esperan enfrentamientos de alto nivel frente a selecciones como Portugal y Argentina, lo que marcará el cierre definitivo de la preparación mundialista.