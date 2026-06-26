Manuel ‘El Loco’ Torres vs. Rafael Fiziev: la pelea que encenderá este fin de semana la UFC

Manuel Loco Torres Manuel 'El Loco' Torres se apunta como la próxima gran figura de las MMA mexicanas. (Especial)

La escena de las artes marciales mixtas en México atraviesa uno de sus momentos más importantes, con una nueva generación de peleadores que comienza a posicionarse en los escenarios internacionales gracias a su talento, disciplina y preparación constante, como Manuel “El Loco” Torres.

Manuel ‘El Loco’ Torres aspiraría al título si vence a Fiziev

En este movimiento, Upper Sports Management continúa impulsando y reconociendo a los atletas mexicanos que representan el futuro de la MMA nacional, destacando historias de esfuerzo y evolución como la de Manuel “El Loco” Torres.

El peleador mexicano, integrante del roster de Upper Sports Management, vive uno de los momentos más importantes de su carrera al prepararse para enfrentar este fin de semana a Rafael Fiziev dentro del octágono de UFC.

Este combate representa una oportunidad clave para acercarse a la disputa por un título dentro de la organización más importante de artes marciales mixtas a nivel mundial.

Para Upper Sports Management, la trayectoria de Manuel “El Loco” Torres refleja el resultado de años de trabajo, disciplina y compromiso con el deporte.

Su crecimiento dentro de la MMA internacional se ha convertido en un ejemplo de cómo el talento mexicano puede competir al más alto nivel cuando cuenta con acompañamiento profesional, estrategia y una visión integral de desarrollo deportivo.

“Manuel representa la mentalidad del peleador mexicano que busca trascender. Su historia habla de disciplina, perseverancia y de la capacidad que tienen nuestros atletas para competir contra los mejores del mundo. En Upper Sports Management creemos en construir carreras, no solamente en administrar combates; acompañamos a los talentos desde su desarrollo hasta los escenarios donde pueden demostrar todo su potencial”, comentó César Gómez Lince, CEO y Fundador de Upper Sports Management.

Las MMA comienzan a tener auge en México

El crecimiento de atletas como Manuel Torres coincide con una etapa de expansión para las artes marciales mixtas en México.

La conversación alrededor de esta disciplina ya no se limita únicamente a las grandes funciones internacionales, sino también a los espacios donde nacen nuevas generaciones de peleadores, se desarrollan talentos y se construyen historias que inspiran a futuros atletas.

Dentro de este ecosistema, competencias nacionales como RIOT Fight League y LUX Fight League han sido fundamentales para fortalecer la estructura de la MMA mexicana.

Mientras LUX se ha consolidado como una de las principales plataformas profesionales de Latinoamérica, RIOT continúa funcionando como un semillero donde jóvenes peleadores encuentran sus primeras oportunidades competitivas y comienzan a construir su camino hacia escenarios profesionales.

Upper Sports Management mantiene una visión enfocada en identificar, representar y desarrollar perfiles con potencial dentro de las artes marciales mixtas, impulsando una nueva generación de atletas mexicanos capaces de competir a nivel global. La agencia reconoce que detrás de cada triunfo existe una historia de entrenamiento, sacrificio y evolución personal.

El ascenso de Manuel “El Loco” Torres es muestra del momento que vive la MMA nacional: una disciplina con mayor exposición, atletas mejor preparados y una comunidad que continúa creciendo alrededor de los protagonistas que llevan la bandera mexicana a los escenarios internacionales.

Con peleadores que comienzan a ganar reconocimiento mundial y plataformas que impulsan nuevos talentos, las artes marciales mixtas en México atraviesan una etapa de transformación.

Desde los primeros combates en ligas nacionales hasta las grandes noches de UFC, el futuro de este deporte se construye con historias como la de Manuel “El Loco” Torres, quien este fin de semana buscará un triunfo que lo acerque un paso más a la cima.