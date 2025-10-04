Detienen a Omar Bravo, goleador histórico de Chivas, acusado de abuso sexual de menor

El exjugador del Chivas fue detenido en Guadalajara Especial

Una figura del fútbol mexicano vuelve a estar en el centro de una polémica grave: Omar Bravo, ícono histórico de Chivas, ha sido arrestado bajo acusaciones que podrían cambiar su legado deportivo.

Este sábado 4 de octubre de 2025 fue detenido en Zapopan, municipio de la Zona Metropolitana de Guadalajara. El ex futbolista Omar Bravo Tordecillas, de 45 años, es presunto responsable del delito de abuso sexual infantil agravado, luego de que se presentara una denuncia formal ante las autoridades de la entidad.

Según el comunicado oficial, la orden de aprehensión fue emitida por un juzgado del Primer Distrito Judicial para adolescentes. La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, razón de género y familia fue la encargada de la captura tras la localización y ejecución de la orden judicial.

¿De qué se le acusa a Omar Bravo?

Los cargos presuntamente se refieren a agresiones cometidas contra una menor de edad (17 años), que incluyen tocamientos, proposiciones y amenazas sexuales. De acuerdo con el testimonio citado por medios locales, los actos habrían ocurrido en meses recientes, y la denuncia se habría interpuesto hace aproximadamente cinco días antes de la detención.

La Fiscalía de Jalisco ha informado que Bravo en las próximas horas será presentado ante un Juez de Control para determinar si procede la vinculación o alguna medida cautelar.

El hecho ha generado amplio impacto mediático por la figura de Bravo como ex delantero que también militó en otros equipos como Atlas y Universidad de Guadalajara y por haber sido mundialista con la Selección Mexicana, además de reacciones inmediatas de clubes, aficionados y comentaristas deportivos que piden que se clarifiquen los hechos con prontitud e imparcialidad.

A finales de agosto de 2004, Omar y su compadre Alberto “Venado” Medina, quien también jugaba en ese tiempo para Chivas, fueron arrestados luego de salir de un table dance en Zapopan, conducir en estado de ebriedad y pasarse el alto de un semáforo.