Isaac del Toro triunfa en el Giro dell’Emilia 2025

Brilla el mexicano una vez más. Isaac del Toro tuvo una destacada actuación en el Giro dell’Emilia 2025 y se llevó la victoria ante grandes corredores. (@UAE-TeamEmirates)

El ciclista Isaac del Toro se convirtió en el primer mexicano en ganar el Giro dell’Emilia 2025, prueba que constó de 199.2 kilómetros entre Mirandola y San Luca, en la ciudad de Bolonia, en la que se impuso a grandes personajes del ciclismo, como Primoz Roglic, ganador tres veces de esta competencia, y los poderosos Egan Bernal y Richard Carapaz, entre otros.

Para el ensenadense de 21 años esta fue su victoria número 14 de la temporada y ratificó su lugar entre los ciclistas más destacados del calendario internacional.

“Gracias a todo mundo. Estoy feliz de poder hacer el último sprint. Supe que iba a ganar hasta los últimos 15 metros”, declaró Del Toro tras cruzar la línea de llegada.

Con una buena estrategia, el joven corredor del UAE Team Emirates superó al británico Thomas Pidcock y al francés Lenny Martínez, quienes le acompañaron en el podio. Del Toro firmó su victoria número 14 de la temporada.

La carrera, caracterizada por su exigente perfil con subidas cortas pero constantes como la de Monzuno (9.1 km al 5.2%), se definió en los últimos metros.

Desde el inicio, el ritmo alto redujo el pelotón hasta dejar solo a una docena de ciclistas en el circuito final. Entre ellos destacaban nombres como Pidcock, Egan Bernal y Richard Carapaz, quienes intentaron marcar diferencia antes del ascenso decisivo.

A siete kilómetros de la meta, Carapaz lanzó un ataque en busca de una escapada definitiva. Del Toro, siempre atento, se mantuvo dentro del grupo principal, protegido por su equipo. El intento del ecuatoriano fue neutralizado y poco después llegó el movimiento que decidiría la prueba.

Tras cruzar la meta. Una vez más Isaac del Toro siente el sabor de la victoria. (@UAE-Team Emirates)

El momento decisivo

En el tramo previo al ascenso final, Pidcock aceleró y logró abrir un pequeño hueco, pero Del Toro respondió con precisión. En la parte más empinada del San Luca, el mexicano se levantó del sillín, apretó el paso y superó al británico en un duelo directo. La diferencia en meta fue mínima: un segundo.

Esta victoria fue su primera competencia después del Mundial de Ciclismo en Ruanda, donde Del Toro concluyó séptimo en la carrera en línea tras resistir junto a Tadej Pogačar hasta los últimos 66 kilómetros. En Italia, volvió a mostrar la solidez que lo ha convertido en uno de los ciclistas más consistentes del año.

Con este triunfo en el Giro dell’Emilia, Isaac del Toro suma una nueva clásica a su palmarés y refuerza la campaña más destacada de su carrera profesional.

Resultados del Giro dell’Emilia 2025

Isaac Del Toro Romero (México, UAE Team Emirates) – 4:46:10

Thomas Pidcock (Gran Bretaña, Q36.5) – +0:01

Lenny Martínez (Francia, Bahrain Victorious) – +0:05

Egan Bernal (Colombia, INEOS Grenadiers) – +0:05

Primož Roglič (Eslovenia, Red Bull–Bora Hansgrohe) – +0:05