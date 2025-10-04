León vs Toluca: horario, transmisión, pronóstico y alineaciones para la Jornada 12 de la Liga MX 2025

Partido León vs Toluca en vivo Especial

Este sábado 4 de octubre, en un duelo atractivo dentro del torneo Apertura 2025 de la jornada 12 de la Liga MX, el Club León recibirá al Toluca en el Estadio Nou Camp.

¿A qué hora y en dónde es el partido León vs Toluca?

El partido corresponde a la Jornada 12 y está pactado para arrancar a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

En dónde ver EN VIVO el partido León vs Toluca

La transmisión se hará por FOX en televisión por cable, y los aficionados también podrán seguir el encuentro vía streaming a través de Caliente TV.

Cómo llega cada equipo

Toluca llega como uno de los equipos más sólidos del torneo, ocupando el liderato general en varias jornadas, con una racha positiva, mientras que León atraviesa momentos complicados: cambios en el banquillo y la necesidad de reencontrarse con victorias para no rezagarse en la lucha por los puestos de liguilla.

León ha reintroducido a Ignacio Ambriz como entrenador para esta etapa, lo que genera expectativas respecto a un revulsivo emocional para la plantilla y la afición.

En enfrentamientos recientes entre León y Toluca: el historial es parejo. En los últimos cinco partidos, cada equipo ha ganado al menos uno, y se han registrado empates.

Posible pronóstico

Con base en el estado de forma de ambos equipos y las cuotas que circulan en casas de apuestas, el favoritismo recae ligeramente en Toluca. En los momios publicados por medios deportivos, Toluca figura con una ligera ventaja de cara al triunfo.

Posibles alineaciones

Las alineaciones oficiales todavía no han sido confirmadas por los clubes, pero a partir de análisis de plantillas, reportes previos y opciones tácticas probables, estas serían configuraciones tentativas:

León

Portero: Óscar Jiménez

Defensas: Gauthier, Villa, Echeverría, Bellón

Mediocampistas: Beltrán, James Rodríguez, Cortizo (o José Ramírez)

Delanteros: Funes Mori, José Alvarado

¡EL EQUIPO VERDIBLANCO! 🇳🇬



Así saltamos a la cancha esta tarde.



— Club León (@clubleonfc) October 5, 2025

Toluca