Querétaro vs Puebla: horario, dónde verlo, pronóstico y posibles alineaciones para la Jornada 12 de la Liga MX 2025

Partido Querétaro vs Puebla en vivio Especial

Este sábado 4 de octubre, los Gallos Blancos de Querétaro recibirán en el Estadio Corregidora a la Franja de Puebla en un duelo clave para ambos cuadros, que atraviesan momentos complicados en el torneo. El partido corresponde a la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX.

¿A qué hora y en dónde es el partido Querétaro vs Puebla?

El encuentro dará inicio a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en la casa de los queretanos.

En dónde ver EN VIVO el partido Querétaro vs Puebla

La transmisión estará disponible por FOX y la plataforma de Caliente TV como opción de streaming oficial.

Cómo llega cada equipo

Este enfrentamiento tiene un grado de urgencia mayor: Querétaro acumula ocho puntos y se encuentra cerca del fondo de la tabla, mientras que Puebla, con apenas cinco unidades, es uno de los equipos que lucha por salir de los puestos más bajos. En el historial reciente, los Gallos ya vencieron en el Clausura 2025 por 2-0 cuando fueron locales frente a Puebla, lo que añade un ingrediente de confianza local.

Pronóstico del partido

Las casas de apuestas manejan momios bastante parejos para este duelo. Según RushBet, Querétaro figura con valor +165, Puebla con +155 y el empate se cotiza en +235. Esto evidencia que los pronósticos ven un partido disputado e incierto, con ligera ventaja al equipo local por jugar como anfitrión.

Posibles alineaciones

Según fuentes confiables como ESPN Deportes y portales de estadísticas, ya se listan alineaciones probables de Querétaro y Puebla para este duelo.

Querétaro

Portero: Guillermo Allison

Defensa: Francisco Venegas, Santiago Homenchenko, Diego Reyes, Ángel Zapata

Mediocampo defensivo / contención: Jaime Valencia

Medios ofensivos / de enlace: Michael Carcelén, Rodrigo Bogarín, Jhojan Julio, Lucas Rodríguez

Delantero centro: Ali Ávila

Puebla