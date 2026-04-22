Tijuana vs Pachuca: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Tijuana vs Pachuca Los Tuzos llegan a la frontera para enfrentar a Xolos en la jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX (Crónica Digital)

Tijuana recibe a Pachuca en el Estadio Caliente en partido correspondiente a la jornada 16 el torneo Clausura 2026 de la Liga MX. A continuación, te contamos todos los detalles del partido de este miércoles 22 de abril: donde ver en vivo y horario.

El conjunto dirigido por Washington Sebastián Abreu busca meterse de lleno en puestos de Liguilla, mientras que los Tuzos de Esteban Solari llegan impulsados por una racha positiva que los mantiene en la pelea por la cima de la tabla general de la primera división el futbol mexicano.

Previa y pronóstico Tijuana vs Pachuca | Partido de la Liga MX

Tijuana, equipo donde milita Gilberto Mora, encara este compromiso tras empatar ante Cruz Azul y acumular tres partidos sin derrota, con dos triunfos y un empate. Ese impulso le permite mantenerse en la décima posición con 19 puntos, todavía con margen para escalar en la tabla en este cierre de torneo y con la ligera esperanza de meterse a la Liguilla.

Los Tuzos es uno de los equipos más consistentes del campeonato. La remontada frente a Monterrey reafirmó su buen paso, alcanzando nueve victorias en el torneo y tres consecutivas. Con 31 unidades, el conjunto hidalguense se mantiene en el tercer lugar, con posibilidades reales de presionar por el liderato a Chivas.

El Estadio Caliente es un escenario que le suele pesar a Pachuca, en sus últimas dos visitas salió con derrota. El pronóstico e hoy perfila un empate en la frontera.

¿A qué hora juegan Tijuana vs Pachuca hoy?

El partido de hoy está programado para las 21:06 horas, tiempo del centro de México, dentro del cierre de la Jornada 16 del Clausura 2026.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Tijuana vs Pachuca?

El encuentro no va por TV abierta. Podrá seguirse a través de FOX en televisión restringida, mientras que la opción digital estará disponible mediante FOX One.

Alineaciones probables Tijuana vs Pachuca

Tijuana perfila un once con José Antonio Rodríguez en el arco; Rafael Fernández, Jackson Porozo, Jesús Gómez y Pablo Ortiz en defensa; Ángel Zapata, Ramiro Árciga, Ignacio Rivero y Kevin Castañeda en el mediocampo; Adonis Preciado junto a Mourad El Ghezouani en el ataque.

Pachuca apostaría por Carlos Moreno como guardameta; Carlos Sánchez, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto y Bryan González en la zaga; Pedro Pedraza, Víctor Guzmán, Kenedy, Elías Montiel y Oussama Idrissi en la zona media; con Salomón Rondón como referencia ofensiva.