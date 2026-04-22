Jérémy Ménez: por qué el exjugador del América aparece en red de prostitución y lavado en Italia y de qué se le señala

Jérémy Ménez: ¿por qué el ex jugador del América aparece en red de prostitución y lavado en Italia y de qué se le señala? (X: Jérémy Ménez - 123RF)

Al menos 60 futbolistas de la Serie A de la máxima categoría de la liga italiana, han sido vinculados a una presunta red de prostitución operada bajo una empresa fantasma llamada Ma.De Milano, de acuerdo con investigaciones preliminares de la Fiscalía de Milán.

El exdelantero del Club América, Jérémy Ménez, futbolista francés originario de Longjumeau, aparece en la lista de nombres emitida por la Fiscalía ante el Tribunal de Milán, donde figuran jugadores de alto perfil de la liga organizada por la Lega Nazionale Professionisti.

Estas figuras del futbol de Italia han sido relacionadas con una empresa que organizaba eventos VIP posteriores a los partidos, en los que presuntamente se ofrecían servicios de prostitución.

¿Por qué el exjugador del América aparece en red de prostitución y lavado en Italia y de qué se le señala?

Jérémy Ménez, centro delantero francés y exmiembro del Club América, es investigado por la Fiscalía de Italia tras aparecer junto a otros jugadores de la liga italiana en documentos, escuchas telefónicas o registros de terceros relacionados con una presunta red que ofrecía alojamiento en hoteles exclusivos y servicios adicionales, entre ellos la supuesta explotación y prostitución de escorts o acompañantes.

De acuerdo con las investigaciones encabezadas por el magistrado italiano Marcelo Viola, titular de la Fiscalía en la región de la llanura padana, el caso involucra a figuras del futbol que habrían tenido contacto con esta red.

Según información difundida por TUDN, Marcelo Viola, procurador jefe de Milán, dio a conocer una lista de futbolistas de la Serie A, donde figuran jugadores activos en equipos como el Inter, además de Jérémy Ménez, quien fue presentado como refuerzo del Club América en enero de 2018.

El futbolista no ha sido señalado directamente, pero se presume que podría ser responsable de presuntamente contratar servicios ofrecidos por la empresa Ma.De Milano; sin embargo, dichas acusaciones no han sido confirmadas y las investigaciones continúan sin determinar un cambio en su estatus legal.

Red de prostitución en liga de futbol italiana: qué futbolistas aparecen en la lista

Emanuele Buttini y Deborah Ronchi son señalados como presuntos dirigentes de la red en Italia, operada bajo la agencia de eventos Made Luxury Concierge, también conocida como M.A. De Milano, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Milán.

La investigación, que involucra hoteles de lujo, servicios de acompañamiento y posibles sustancias ilícitas, reveló la aparición de futbolistas profesionales, entre ellos un exjugador de la Liga MX. Entre los nombres mencionados se encuentran:

Alessandro Bastoni

Raoul Bellanova

Yann Bisseck

Achraf Hakimi

Philippe Coutinho

Milan Skriniar

Carlos Augusto

Koni de Winter

Rafael Leao

Olivier Giroud

Jérémy Ménez

Riccardo Calafiori

Dean Huijsen

Dusan Vlahovic

Arthur Melo

Daniel Maldini

Estos nombres fueron señalados como presuntos clientes de la agencia Ma.De Milano, que operaba en más de 26 locales nocturnos y ofrecía paquetes exclusivos en Mykonos para clientes VIP, conformados principalmente por futbolistas profesionales de la Serie A, entre los que figura el exjugador del América.