Necaxa vs Chivas: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo en Liga MX

Necaxa vs Chivas Club Deportivo Guadalajara juega hoy en el Estadio Victoria ante los Rayos (Crónica Digital)

Necaxa y Chivas juegan hoy en el Estadio Victoria con motivo de la jornada 16 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. A continuación, te presentamos todos los detalles del partido de hoy: horario y dónde ver en vivo.

El conjunto donde milita la Hormiga González atraviesa su mejor momento del campeonato y están obligados a ganar si no quieren poner en riesgo el liderato general, mientras que los Rayos buscan hacerse fuertes en casa para aspirar a puestos de Liguilla.

Previa y pronóstico Necaxa vs Chivas: jornada 16 de la Liga MX

El panorama favorece a Guadalajara. El equipo dirigido por Gabriel Milito llega como líder general con 34 puntos tras una exhibición casi perfecta frente a Puebla, a quien superó con marcador de 5-0.

Necaxa, bajo el mando de Martín Varini, encara el compromiso con la obligación dude sacar los tres puntos en casa. El empate 1-1 ante Tigres dejó sensaciones divididas, aunque mantiene al equipo con opciones matemáticas de pelear por puestos de clasificación. Con 17 unidades el margen de error se reduce de forma considerable para este partido.

Los duelos entre estos dos equipos suelen ofrecer varios goles en el marcador. En los últimos cinco encuentros, Chivas se llevó tres victorias, pero su última visita a Aguascalientes terminó en derrota.

En términos de pronóstico, Club Deportivo Guadalajara parte con ventaja por su regularidad y contundencia ofensiva. El contexto de localía y la necesidad del cuadro hidrocálido pueden equilibrar el desarrollo en distintos momentos del partido, lo que anticipa un duelo competitivo en Aguascalientes, pero perfila un triunfo del conjunto rojiblanco.

¿A qué hora juegan Necaxa vs Chivas hoy?

El silbatazo inicial está programado a las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Necaxa vs Chivas?

La transmisión del encuentro en México podrá seguirse a través de TV Abierta por Canal 5 y Azteca 7, mientras que en plataformas digitales estará disponible por ViX Premium y Claro Sports. Para Estados Unidos, la cobertura corresponde a TUDN y Univisión.

Alineaciones probables Necaxa vs Chivas

Guadalajara saltaría al campo con Raúl Rangel en la portería, acompañado en defensa por José Castillo, Diego Campillo, Daniel Aguirre y Bryan González. En el mediocampo se perfilan Luis Romo, Brian Gutiérrez y Fernando González, dejando en ataque a Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Armando González bajo la dirección técnica de Gabriel Milito.

Por su parte, Necaxa alinearía con Luis Unsain como guardameta, respaldado por Alexis Peña, Cristian Calderón, Francisco Méndez y Raúl Martínez en la zaga. La zona media estaría integrada por Kevin Gutiérrez, Daniel Leyva y Agustín Almendra, con Javier Ruiz, Tomás Badaloni y Ricardo Monreal como referencias ofensivas en el esquema de Martín Varini.