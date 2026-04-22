Caliente.mx Open de la Gira Profesional Mexicana se juega en Tijuana

Gira Profesional Mexicana. Miguel Layún debutará como jugador amateur esta semana en Tijuana. (Jorge Reyes)

La Gira Profesional Mexicana (GPM) llega por primera vez al Club Campestre de Tijuana para recibir la novena y penúltima etapa de la temporada 2025–26, con el Caliente.mx Open en el que participarán 78 jugadores del 23 al 25 de abril.

En esta etapa debutará como amateur del ex futbolista profesional Miguel Layún, reconocido por su trayectoria en clubes nacionales e internacionales y su pasión por el golf.

“Para mí es un honor poder participar en un evento de este nivel. El golf es un deporte que me apasiona profundamente y tener la oportunidad de competir junto a grandes profesionales es algo que disfruto y valoro muchísimo”, expresó Layún.

Regreso de Raúl Pereda

Uno de los jugadores que regresa es Raúl Pereda, jugador con experiencia en el PGA Tour y quien fue campeón en el Bajío Open 2024.

Su presencia añade un ingrediente adicional de emoción a un torneo que reunirá talento consolidado y nuevas figuras.

“Siempre es especial volver a jugar en casa y compartir campo con tantos jugadores talentosos”, comentó Pereda. “El objetivo es competir fuerte y aprovechar esta etapa clave”.

En buen momento. Raúl Pereda vuelve a la Gira Profesional Mexicana en su etapa en Tijuana. (Jorge Reyes)

En el field destaca la presencia de varios campeones de la actual temporada como José de Jesús Rodríguez, quien buscará sumar un nuevo triunfo a su historial. “El cierre de temporada siempre es intenso. Cada torneo cuenta y llegar a una sede nueva como Tijuana es muy motivante”, comentó Rodríguez.

Alejandro Madariaga, uno de los jugadores más consistentes del año ha dicho. “Estamos en una etapa donde cada golpe cuenta. La lucha por los primeros lugares del ranking está muy cerrada y este torneo puede marcar diferencia”.

Otro de los jugadores a seguir será Emilio López, quien ha tenido actuaciones destacadas durante la temporada. “Llegar a Tijuana es algo muy positivo para la Gira. Nos permite acercarnos a más aficionados y mostrar el nivel que tiene el golf mexicano”, afirmó López.

Los internacionales

Entre los internacionales en el field destacan Joel Thelen, Luis Garza, José Cristóbal Islas, Rafael Becker, Jorge Villar, Federico Gutiérrez, Rodolfo Cazaubón, Juan Camilo Vesga, Sebastián Szirmak, Marcelo Garza, Isidro Benítez, entre otros.

El Club Campestre de Tijuana, reconocido por su tradición y exigencia técnica, representa un reto significativo para los competidores, quienes deberán mostrar precisión y estrategia para aspirar al título.

Resultados Pro-AM

El equipo ganador del Pro-Am lo encabezó el profesional Alejandro Santibáñez y los amateurs Luis Contreras, Omar Barajas, Manuel Rejón y José Alberto Calleros.

El segundo sitio fue para el equipo integrado por los aficionados Juan Pablo Rosas, Irving Wong, Luis Fernando Sánchez y Miguel Ríos, junto al profesional Jorge Corral.

El tercer lugar fue para el equipo del profesional Jack Townsend y los amateurs Emilio Hank, Bosco Luján, Iván Gallardo y Guillermo Amerena.