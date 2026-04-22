Sebastián Vázquez y Alejandro Madariaga van a la calificación final del US Open

Rumbo al US Open. Sebastián Vázquez y Alejandro Madariaga ganaron el clasificatorio nacional que se llevó a cabo en el Club de Golf La Hacienda. (FMG)

Sebastián Vázquez y Alejandro Madariaga aseguraron su posición para una de las Calificaciones Finales para el US Open 2026 que se jugarán a 36 hoyos el 18 de mayo en Inglaterra, el 25 de mayo en Japón y el 8 de junio en Canadá, así como en 10 sitios de Estados Unidos; una el 18 de mayo y las restantes el 8 de junio.

La Calificación Local para el U.S. Open se disputó en el Club de Golf La Hacienda y contó con la presencia de Francisco Rivera, director de Asuntos Regionales y Reglas de la USGA.

Sebastián Vázquez firmó una impresionante tarjeta de 64 (-8) para quedarse con los honores de medallista, mientras Alejandro Madariaga cerró con un 69 (-3).

Los dos lugares alternos se decidieron entre los amateurs Eugenio Martínez y Carlos Moreno, quienes finalizaron en ese respectivo orden tras dos hoyos de desempate en el hoyo 9 de La Hacienda.

Es la segunda ocasión que este histórico evento se disputa en nuestro país y contó con la inscripción de más de 30 jugadores.