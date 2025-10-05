Isabella Fierro asegura su regreso a la LPGA con podio en Indian Wells

REGRESO. Isabella, a jugar con las grandes.

Fin de semana de ensueño en California

Este domingo 5 de octubre, la mexicana Isabella Fierro concluyó su participación en el Epson Tour Championship con un empate en el tercer lugar, tras firmar un acumulado de 19 bajo par en el Campo Celebrity del Indian Wells Resort Club, en California.

La yucateca de 24 años brilló durante todo el fin de semana, mostrando solidez, temple y precisión en cada ronda, lo que le permitió cerrar una de las mejores actuaciones de su carrera profesional.

REGRESO ASEGURADO AL MÁXIMO CIRCUITO

Gracias a este resultado, Fierro se ubicó dentro de las 15 mejores jugadoras del ranking del Epson Tour, lo que le garantiza su tarjeta de regreso a la LPGA Tour para la temporada 2026. El podio en Indian Wells fue el broche de oro a una campaña en la que demostró constancia y evolución competitiva.

La mexicana llegó al torneo final de la temporada como la número 15 en la clasificación de Race for the Card, y el buen resultado este fin de semana le devolvió su boleto al LPGA Tour para jugar contra las mejores golfistas del mundo.

Fierro pasó apuros en el LPGA Tour en su año de debut en 2024, superó solo seis cortes en 23 participaciones y regresó al Epson Tour en 2025, buscando un impulso de confianza muy necesario.

La mexicana se consolida como una de las principales exponentes del golf latinoamericano, y su retorno a la LPGA representa una oportunidad para seguir creciendo en el circuito más exigente del golf femenil mundial.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL Y ORGULLO NACIONAL

Formada en el golf universitario de Estados Unidos y con experiencia en torneos internacionales, Isabella Fierro ha sido parte de la nueva generación de golfistas mexicanas que buscan dejar huella en el deporte profesional. Su actuación en Indian Wells confirma su capacidad para competir al más alto nivel.

Con este logro, Fierro se une a figuras como Gaby López y María Fassi, fortaleciendo la presencia mexicana en el golf femenino global.