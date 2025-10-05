México cierra con 10 medallas el Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025

TITANES. Los atletas paralímpicos mexicanos se comportaron a la altura de las circunstancias.

ÚLTIMA JORNADA CON TRIPLE PODIO PARA MÉXICO

La Selección Mexicana de Para Atletismo cerró con broche de bronce su participación en el Campeonato Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025, al conquistar tres medallas en la jornada final, celebrada este domingo en la capital de India.

Los protagonistas fueron Leonardo de Jesús Pérez Juárez, María Guadalupe Navarro Hernández y Edgar Cesáreo Navarro, quienes subieron al podio en sus respectivas pruebas, consolidando una actuación histórica para el equipo nacional.

LEONARDO PÉREZ, BRONCE EN LOS 1,500 METROS T52

El medallista paralímpico Leonardo Pérez, originario de Tlaxcala, se adjudicó el tercer lugar en la final de 1,500 metros T52, con un tiempo de 3:58.85 minutos, en lo que fue su mejor actuación del certamen. Pérez, quien ya había brillado en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y Tokio 2020, también compitió en las pruebas de 100 y 400 metros T52.

Su experiencia y constancia lo mantienen como uno de los referentes del para atletismo mexicano en pruebas de velocidad y fondo.

GUADALUPE NAVARRO, TALENTO JOVEN CON MEDALLA

La jalisciense María Guadalupe Navarro Hernández, de apenas 18 años, logró el bronce en lanzamiento de disco F55, con una marca de 25.02 metros, alcanzada en su segundo intento. La joven atleta, seleccionada para los Juegos Paralímpicos París 2024, se perfila como una de las promesas más sólidas del equipo nacional.

Su desempeño en Nueva Delhi confirma el potencial de las nuevas generaciones en el deporte adaptado mexicanos.

EDGAR CESÁREO NAVARRO, DOBLE MEDALLISTA EN INDIA

El mexiquense Edgar Cesáreo Navarro, otro veterano de los Juegos Paralímpicos, sumó su segunda medalla de bronce en el Mundial, al finalizar en tercer lugar en los 200 metros T51, con un tiempo de 41.65 segundos, su mejor marca de la temporada. Previamente, había conseguido el bronce en los 100 metros T51, reafirmando su vigencia y competitividad.

Navarro continúa siendo un pilar del equipo mexicano, aportando experiencia y resultados en pruebas de velocidad.

MÉXICO ENTRE LOS MEJORES 25 DEL MUNDO

Con estos resultados, México cerró su participación en el lugar 22 del medallero general, en un certamen que reunió a atletas de 63 naciones y que marca el inicio del ciclo paralímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

El equipo nacional acumuló un total de 10 medallas: