América se juega el pase ante el campeón Toluca

NO SE DESCARTAN. América, presión máxima en la recta final.

El América intentará mantenerse dentro de la zona de clasificación este sábado cuando reciba al Toluca, vigente campeón del fútbol mexicano, en el partido más atractivo de la decimoquinta jornada del torneo Clausura 2026. Para las Águilas, el margen de error es mínimo a tres fechas del final de la fase regular.

El equipo dirigido por André Jardine atraviesa una racha irregular y necesita sumar los tres puntos para no salir del grupo de los ocho primeros que avanzan a la liguilla. Con 19 unidades, América ocupa el séptimo lugar, empatado con Atlas y León, a los que supera únicamente por diferencia de goles.

TOLUCA, SÓLIDO Y CON ASPIRACIONES DE SUBLIDERATO

La misión no será sencilla. El Toluca, bicampeón vigente, ha perdido solo un partido en el torneo y llega con la posibilidad de escalar posiciones importantes. Los Diablos Rojos, dirigidos por Antonio Mohamed, marchan quintos con 27 puntos, pero un triunfo en la capital los puede catapultar hasta el segundo sitio de la tabla general.

El partido entre América y Toluca se disputará el sábado 18 de abril a las 21:10 horas (CDMX), en un choque directo que puede marcar el rumbo de ambos clubes rumbo a la liguilla.

CRUZ AZUL Y CHIVAS, OBLIGADOS A RESPONDER

Ese mismo sábado, el Cruz Azul defenderá el subliderato cuando enfrente al Tijuana, equipo del uruguayo Sebastián “Loco” Abreu, que aún sueña con meterse entre los ocho mejores. La Máquina es segunda con 28 puntos, mientras que Xolos es décimo con 18. El partido se jugará a las 17:00 horas (CDMX).

Por su parte, el líder Guadalajara, al mando de Gabriel Milito, aparece como favorito para imponerse al Puebla, ya eliminado del torneo. El Rebaño buscará mantener la cima el sábado a las 19:07 horas (CDMX) en el Estadio Akron.

DUELO CLAVE EN MONTERREY Y CIERRE DE JORNADA

En Monterrey, el Pachuca, tercer lugar, visitará a los Rayados, del español Sergio Canales, que marchan en la posición 13 y están cerca de comprometer sus aspiraciones. El duelo arrancará a las 19:05 horas (CDMX).

La actividad del sábado se completa con los partidos Necaxa-Tigres (17:00), León-Juárez FC (21:06) y América-Toluca (21:10). La jornada inicia el viernes con San Luis-Pumas y Mazatlán-Querétaro (19:00), y concluirá el domingo con Santos Laguna vs Atlas, a las 17:00 horas (CDMX).