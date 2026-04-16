Precio de la mítica playera de la Selección Mexicana de ABA Sport, empresa de Alejandro Burillo

La playera de la Selección Mexicana ABA Sport Este uniforme lo utilizó en el Mundial de 1988 (Crónica Digital)

La muerte de Alejandro Burillo Azcárraga volvió a colocar en primer plano una de las playeras más bonitas de la Selección Mexicana, utilizada en el Mundial de Francia 1998.

Se trata de un jersey creado ABA Sport, empresa del hombre que fue dueño del Atlante, que destacó por su diseño inspirado en el calendario azteca.

Con el paso del tiempo se consolidó como pieza de colección entre aficionados y en la antesala del Mundial 2026, a celebrarse en México, Canadá y Estados Unidos, se lanzó una reedición de este uniforme de El Tri.

¿Cómo es la playera de la Selección Mexicana de Aba Sport?

Este uniforme verde lo portaron grandes líderes del tricolor, entre ellos Luis Hernández, Alberto García Aspe, Cuauhtémoc Blanco y Claudio Suárez.

El Jersey destacó por integrar la figura del calendario azteca en el pecho mediante variaciones del mismo tono, un detalle que reforzó el sentido de pertenencia e identidad nacional. El diseño se completaba con un cuello en colores blanco y rojo que también se extendía hacia las mangas.

Con este atuendo se jugó el Mundial de Francia 1998 y se conquistó la Copa Confederaciones 1999, cuando el equipo dirigido por Manuel Lapuente derrotó a Brasil en el Estadio Azteca.

¿Cuánto cuesta la playera de la Selección Mexican de Aba Sport?

Como parte del aniversario 30 de la marca y en el contexto del Mundial de 2026 que tendrá a México como una de las sedes, ABA Sport lanzó una reedición de esta camiseta.

El nuevo modelo respeta la esencia del diseño original y tiene un precio de 1,799 pesos y se encuentra disponible en distintas versiones destacando la blanca y verde.

Jersey de la Selección Mexicana ABA Sport

Aba Sport, la empresa de ropa deportiva de Alejandro Burillo

La siglas de la empresa refieren al nombre y apellidos del directivo mexicano. Antes de la llegada de grandes marcas internacionales, ABA Sport asumió la responsabilidad de vestir al Tricolor a finales de los años noventa. La empresa fundada por Burillo en esa década logró posicionarse en el futbol nacional.

El crecimiento de la marca fue progresivo hasta alcanzar su punto más alto con la creación del uniforme mundialista de 1998, considerado por aficionados y especialistas como uno de los más representativos en la historia del balompié mexicano.