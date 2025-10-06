Mundial Sub-20: México ya sabe lo que es eliminar a Chile en categorías inferiores El duelo corresponde a los octavos de final del torneo y promete alta intensidad: los chilenos buscarán avanzar frente a su gente, mientras que el “Tri” juvenil llega motivado tras una sólida fase de grupos.

El partido entre México y Chile en el Mundial Sub-20 Chile 2025 ha sufrido un ajuste en su horario oficial. De acuerdo con información de Mediotiempo, el encuentro, originalmente programado para las 13:30 horas (tiempo del centro de México), se disputará finalmente a las 17:00 horas, es decir, 20:00 horas locales en Valparaíso, sede del compromiso.

El duelo corresponde a los octavos de final del torneo y promete alta intensidad: los chilenos buscarán avanzar frente a su gente, mientras que el "Tri" juvenil llega motivado tras una sólida fase de grupos.

México ya sabe lo que es eliminar a Chile en casa

Este nuevo enfrentamiento revive recuerdos de un episodio imborrable en la historia del futbol juvenil mexicano: el Mundial Sub-17 de 2015, también celebrado en Chile.

En ese torneo, México enfrentó al conjunto local en los octavos de final y lo eliminó con una contundente victoria por 4-1 en La Serena.

El encuentro mostró un dominio total de México desde el inicio:

Claudio Zamudio abrió el marcador tras una remate con la derecha muy cerca al centro de la portería, con una asistencia de Kevin Magaña.

Pablo López firmó el segundo con una gran definición colectiva, al rematar con la izquierda desde fuera del área por bajo, junto al palo izquierdo y con la asistencia de Claudio Zamudio.

Eduardo Aguirre amplió la ventaja con un disparo cruzado dentro del área, donde se presencio un remate con la derecha desde muy cerca al centro de la portería teniendo una gran asistencia de Pablo López con un centro al área.

Finalmente, Diego Cortés marcó el 4-1 parcial, rematando con la derecha desde el lado derecho del área por la portería, teniendo la asistencia de Nahum Gómez que culminaría en victoria para México.

En aquel recordado encuentro del Mundial Sub-17 de 2015, la selección mexicana impuso su ritmo y su carácter ante un Chile que no logró sostener el empuje de su afición.

El Tri dominó la posesión con un 55 % del balón, marcando el pulso del juego desde el medio campo y generando mayor volumen ofensivo con 14 disparos, siete de ellos con dirección al arco. Los locales intentaron reaccionar con ocho tiros, pero solo cuatro inquietaron realmente al guardameta mexicano. Fue un duelo intenso, cargado de roces y emociones, donde México terminó con cuatro tarjetas amarillas, mientras que Chile también mostró rudeza con tres amonestaciones.

Aquel 4-1 no solo quedó reflejado en el marcador, sino también en las sensaciones. México fue superior en actitud, en control y en contundencia, firmando una de las victorias más sólidas en la categoría Sub-17.

Otros triunfos frente a grandes anfitriones

El triunfo ante Chile no ha sido el único episodio en el que México ha vencido a un local en un torneo con límite de edad. A lo largo de los años, el Tri juvenil ha demostrado carácter ante escenarios adversos:

Mundial Sub-20 Emiratos Árabes Unidos 2003: México superó en la fase de grupos al país anfitrión, consolidando su paso internacional.

Mundial Sub-17 Perú 2005: el equipo dirigido por Jesús “Chucho” Ramírez se coronó campeón del mundo tras vencer 3-0 a Brasil en Lima, luego de haber eliminado al anfitrión Perú en la fase previa.

Estos antecedentes refuerzan la confianza del plantel actual, que llega al duelo ante Chile con la convicción de que el pasado respalda su presente.

Con el cambio de horario confirmado, el México vs Chile Sub-20 se disputará este martes a las 17:00 horas (CDMX), en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

El encuentro no solo definirá el pase a cuartos de final, sino que también pondrá a prueba la memoria y la historia: México ya sabe lo que es eliminar al anfitrión y está dispuesto a repetir la historia.