Zacatecas será sede del debut de México en los Clasificatorios FIBA rumbo a Qatar 2027

RETO. México abre su camino mundialista en casa.

La selección mexicana de basquetbol varonil comenzará su participación en los Clasificatorios de las Américas rumbo a la Copa Mundial FIBA 2027 con un histórico partido en Zacatecas, que por primera vez será sede de un encuentro oficial del representativo nacional mayor.

El duelo inaugural está programado para el viernes 28 de noviembre, cuando el equipo dirigido por el entrenador Omar Quintero enfrente a República Dominicana en la duela del Gimnasio Marcelino González, uno de los recintos deportivos más emblemáticos del estado.

RUMBO A QATAR 2027: SIETE BOLETOS EN JUEGO

Este encuentro marcará el inicio del proceso clasificatorio para la Copa Mundial FIBA 2027, que se celebrará en Doha, Qatar. El objetivo de México es asegurar uno de los siete boletos disponibles para las selecciones del continente americano, y repetir su participación mundialista tras competir en la edición de 2023.

Después del partido en Zacatecas, el equipo mexicano viajará a Santo Domingo para enfrentar nuevamente a República Dominicana el lunes 1 de diciembre, en el segundo duelo de esta primera ventana clasificatoria.

PRÓXIMOS RIVALES: NICARAGUA Y ESTADOS UNIDOS

La ruta de México en los clasificatorios continuará en febrero y marzo de 2026, cuando se enfrente a Nicaragua y a Estados Unidos, dos rivales que pondrán a prueba el crecimiento y la solidez del equipo nacional.

La participación en estos clasificatorios representa una oportunidad clave para consolidar el proyecto deportivo encabezado por Omar Quintero, quien ha apostado por una generación de jugadores con experiencia internacional y talento emergente.

ZACATECAS, NUEVA CASA DEL BASQUETBOL NACIONAL

La elección de Zacatecas como sede para el debut de México en los clasificatorios es un reconocimiento al impulso que el estado ha dado al basquetbol en los últimos años. El Gimnasio Marcelino González se prepara para recibir a miles de aficionados en una noche que promete ser histórica para el deporte ráfaga nacional.

Este evento también busca fomentar el desarrollo del basquetbol en el centro-norte del país, acercando a las nuevas generaciones a la práctica de este deporte y fortaleciendo el vínculo entre la afición y el equipo nacional.