Djokovic estuvo a punto de colapsar en el Masters de Shanghái

Masters 1000 de Shanghái. Novak Djokovic estuvo al borde del colapso por el calor y la humedad, cuyo efecto se multiplicó debido a la resistencia de Jaume Munar. (Agencia EFE)

El serbio Novak Djokovic se supo sobreponer al calor, la humedad y a unas molestias que padeció en la parte inferior de su pierna izquierda para ganar el partido al español Jaume Munar por 6-3, 5-7 y 6-2 en 2 horas y 41 minutos en los octavos de final del Masters 1000 de Shanghái.

Pese a jugar visiblemente mermado el serbio de 38 años y 4 meses se convirtió en el cuartofinalista más veterano de un evento de categoría ATP 1000.

El tetracampeón del torneo estuvo al borde del colapso por el calor y la humedad, cuyo efecto se multiplicó debido a la resistencia de Munar, que llevó al límite a Djokovic, superando también una lesión en la pierna izquierda y vomitando varias veces por segundo partido seguido.

A lo largo de la semana, a ‘Nole’ se le ha visto agotado producto de la fuerte humedad que se siente en territorio asiático. Al ganador de 24 títulos de Grand Slams incluso se le vio vomitando entre puntos y tirado en el piso cuando perdió el segundo set.

Pero fue su fortaleza mental la que le permitió recuperarse y eliminar al español. Djokovic acabó con tres ‘aces’, el 76% de puntos ganados con el primer servicio y aprovechó tres de las ocho oportunidades de quiebre que generó.

Zizou Bergs, próximo rival de ‘Nole’

En la siguiente ronda, el serbio se enfrentará al jugador belga Zizou Bergs, quien por su cuenta venció (3-6, 7-5 y 7-6) al canadiense Gabriel Diallo.

Por otra parte, Valentin Vacherot, que remontó al verdugo de Sinner, el neerlandés Tallon Griekspoor por 4-6, 7-6 y 6-4, se convirtió en el primer tenista monegasco que llega a cuartos de un Masters ATP.

En otro resultado de la jornada, el danés Holger Rune, décimo cabeza de serie, también se clasificó a los cuartos tras vencer por 6-4, 6-7 y 6-3 al francés Giovanni Mpetshi-Perricard.

Rune también criticó las condiciones en las que están jugando: “Creo que deberíamos tener una regla frente al calor extremo como la hay en los Grand Slams, sin dudas”, dijo.