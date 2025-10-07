Emilio González y Álvaro Ortiz cierran temporada del Korn Ferry Tour

Korn Ferry Tour. Emilio González consiguió cuatro Top Five en la actual temporada de la gira de ascenso. (Foto especial)

Emilio González y Álvaro Ortiz juegan esta semana en el Korn Ferry Tour Championship en The Pete Dye Course at French Lick Resort en Indiana, en torneo de final de temporada de la gira de ascenso al PGA Tour, al que solo llegan los 75 mejores clasificados y entre ellos los dos mexicanos que tendrá

Ambos han jugado 24 torneos y a partir del jueves 9 de octubre el número 25 y último de la temporada. Emilio llega como el cuarto del listado de puntos y Ortiz, como el número 25.

Emilio González ya obtuvo su membresía para jugar en el PGA Tour en 2026, después de triunfar en el Albertsons Boise Open el pasado mes de agosto.

Emilio González ya tiene membresía PGA Tour

Durante la temporada el guanajuatense de 27 años fue el más constante, sumó cuatro Top 5, eso le ha permitido llegar al Korn Ferry Tour Championship como el número 144 en el ranking mundial de golf (OWGR). Es el mexicano con el más alto estándar mundial.

Álvaro Ortiz por su parte, luchará una vez más por conseguir en su última oportunidad su pase al PGA Tour, de lo contrario tendrá que buscarlo en el Q-School del Korn Ferry Tour más adelante. El tapatío sumó tres Top 10 en la campaña.

De los cuatro mexicanos que iniciaron la temporada 2025 en la gira de ascenso: Roberto Díaz, Raúl Pereda, Emilio González y Álvaro Ortiz, los dos primeros se quedaron en el camino.

El veracruzano Díaz ya está jugando la Q-School del DP World Tour y ha librado la primera fase. De Pereda, ex jugador del PGA Tour en 2024, aún no ignora si jugará los Q-School.