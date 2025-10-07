Isaac del Toro termina octavo en la Clásica Tre Valli Varesine 2025

Top 10 para el mexicano. Isaac del Toro colaboró al triunfo de Pogacar, en la prueba que se corrió en Lombardía, Italia. (@TeamEmiratesUAE)

El ciclista mexicano, Isaac del Toro, participó en la clásica Tre Valli Varesine 2025, carrera en la que terminó en el top-10, después de que su compañero de equipo (UAE Team Emirates), el esloveno Tadej Pogacar se llevó el triunfo y sumó su victoria número 107 en su carrera.

El danés Albert Withen Philipsen se quedó con el segundo lugar y el francés Julian Alaphilippe, con el tercer puesto, de la prueba que constó de 198 kilómetros entre las localidades de Busto Arsizio y Varese, en territorio italiano.

Del Toro era uno de los favoritos a la victoria, tras terminar en séptimo sitio en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Kigali, sin embargo, hizo un buen papel al colaborar para que su compañero Tadej Pogacar, quien sumó su victoria 19 de la temporada se llevara el triunfo, esta vez registró 4:34.28.

Isaac del Toro se lanzó al ataque cuando faltaban 28 kilómetros para llegar a la meta, pero su papel principal fue el de proteger y acompañar a su compañero, quien llegaba con el prestigio de ser campeón del mundo.

En ensenadense de 21 años de edad, terminó en el octavo lugar tras un cierre masivo.

El ciclista mexicano formaba parte del grupo de siete persecutores, pero una desaceleración en los últimos kilómetros permitió que el pelotón se reagrupara, por lo que la ventaja sobre el siguiente grupo no fue suficiente, lo que abrió la puerta a un final cerrado.

La próxima competencia de Del Toro será el próximo jueves 9 de octubre en Gran Piemonte, que sirve de preparación para el Giro de Lombardia a suceder el 11 de octubre.