Jordi Alba se retira: así anunció su adiós a las canchas el jugador de Inter Miami

Retiro de Jordi Alba de las canchas (EFE)

A través de un video en redes sociales, el lateral del Inter Miami, Jordi Alba anunció su retiro de las canchas a sus 36 años al concluir la actual temporada de la MLS a finales de año.

“Hola a todos. Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada”, informó el jugador español en un vídeo difundido en sus redes sociales titulado “Gracias fútbol, gracias por tanto”.

Alba indicó que lo hace con “absoluta convicción, con plenitud y con felicidad”. “Porque siento que he recorrido este camino con toda la pasión posible. Y que ahora es el momento justo para abrir una nueva etapa y cerrar la anterior con la mejor de las sensaciones”, agregó.

Asimismo, mandó un mensaje de agradecimiento a sus compañeros y recordó los clubes en los que ha jugado a lo largo de su carrera: el Atlético Centro Hospitalense, el Nàstic de Tarragona, el Valencia, con el que debutó en primera división, y el Barcelona.

También, la selección española, de la que aseguró que está “orgulloso de haber vestido esa camiseta” y finalmente, al Inter Miami, que le ha abierto sus puertas en Estados Unidos y con el que termina su carrera profesional.

Agradecimiento a sus seres queridos

Igualmente, Jordi Alba mandó un mensaje de agradecimiento a sus padres y su hermano por los esfuerzos que hicieron cuando él era pequeño para que pudiera cumplir su sueño, así como a su mujer y sus tres niños, su mayor apoyo, a quienes les dedicó las palabras: “Esta carrera también es vuestra, os amo”

“El fútbol ha sido, es y será siempre una parte esencial de mi vida”, finalizó.