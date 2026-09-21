¿Cómo fue la primera lucha libre en México y quién la trajo? A 93 años de la creación de la lucha libre.

Función del CMLL en la Arena México CIUDAD DE MÉXICO, 18AGOSTO2024. - Kemalito salta sobre el luchador inglés, Flip Gordon, durante la lucha estelar México Vs Resto del Mundo. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

En el Día Nacional de la Lucha Libre, se cumplen 93 años de la primera función que nos regaló las primeras piruetas, llaves y la aparición de quien sería un año después el primer enmascarado dentro de los encordados, que para sorpresa de muchos no era mexicano.

21 de septiembre. Día Nacional de la Lucha Libre y día de la primera función de lucha libre

Luego de que en 2018 la lucha libre fuera declarada como Patrimonio Cultural Intangible de la CDMX y que en 2019, se hiciera oficial el Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional, la lucha ha tenido una trayectoria trascendente, llevando un espectáculo que busca siempre ser accesible para las familias mexicanas.

¿Cuál fue la primera función de lucha libre hace 93 años?

La primera función de lucha libre, organizada por Salvador Lutteroth González, corrió por parte de la Empresa Mexicana de Lucha Libre, iniciando una tradición que se mantiene hasta nuestros días.

En aquel tiempo, la función tuvo como luchadores participantes a dos mexicanos y dos extranjeros. Los nacionales Yaqui Joe y Leong Tin Kit y los extranjeros, el estadounidense Bobby Sampson y el irlandés Ciclón Mackey, quien fue el primer enmascarado de la lucha libre en México.

La cartelera lucía así:

Yaqui Joe vs. Bobby Sampson

Leong Tin Kit vs. Ciclón Mackey

El primer luchador enmascarado de México se presentó hace 93 años

Ciclón Mackey era un estadounidense-irlandés que aquella noche de 1933 se subió sin máscara a los encordados. Corbin James Massey era su nombre, aunque utilizó distintos nombres en su carrera.

Caracterizado por su velocidad y agilidad, llamó la atención de Salvador Lutteroth luego de un viaje en Texas, razón por la que lo llamó para participar en la primera función de la entonces Empresa Mexicana de Lucha Libre, hoy Consejo Mundial de Lucha Libre.

Un año después, el 21 de septiembre de 1934, Mackey volvió al ring mexicano, pero con la intención de que no lo reconocieran, decidió portar una máscara que se convirtió en una característica en las arenas de todo México.

El inicio de la Arena México en la lucha libre

La función se llevó a cabo en la que ahora se conoce como la Arena México, en aquel entonces la “Arena Modelo”, recinto que era al aire libre con cancha de básquetbol con capacidad de 2,000 personas.

Ahora considerada la “Catedral de la Lucha Libre”, se edificó en abril de 1956 por mano del arquitecto Francisco Bullman, oficialmente pasando a ser la Arena México, luego de haber demolido la estructura original en 1954.

El legado del 21 de septiembre de 1933

Aquella noche, en la que la función dio comienzo a las 20:15 horas, se marcaría el inicio de la tradición de la lucha libre, desde la cual, cientos de empresas en México e incontables luchadores se han subido al encordado para competir y ganarse el aplauso del público.

Hasta el día de hoy, miles de seguidores celebran esta tradición, de la mano de los vuelos, las llaves y los personajes tan llamativos que han inmortalizado sus nombres y diseños a lo largo de 93 años.