Copa Centro abre en Querétaro la temporada 2026-2027 del golf infantil y juvenil

TROFEO. El objeto del deseo.

La XVI Copa Centro marcará el inicio de la temporada 2026-2027 del Comité Nacional Infantil Juvenil (CNIJ) de la Federación Mexicana de Golf (FMG), con la participación de más de 350 jugadores del 24 al 27 de septiembre en Querétaro.

El torneo se disputará en tres escenarios: Club Campestre de Querétaro, Club de Golf San Gil y Club Campestre El Campanario, que distribuirán las diferentes categorías de una de las primeras competencias del nuevo calendario infantil y juvenil.

Querétaro abre el nuevo calendario

La ceremonia inaugural está programada para el jueves 24 de septiembre en el Club Campestre de Querétaro, mientras que las rondas de competencia comenzarán el viernes 25 y continuarán durante el fin de semana.

Además de los títulos en disputa, la Copa Centro tendrá un incentivo adicional para los participantes, debido a que otorgará premios y oportunidades para competir internacionalmente en distintos torneos juveniles.

Boletos internacionales en juego

Entre las competencias consideradas se encuentran el First Tee Miami-Doral Jr. Classic, Orlando Fall Junior Open at Eagle Creek (HJGT), Team USA/Puerto Rico/FMG Junior Friendly Match, Orlando Invitational Amateur for Juniors, Women’s Orlando Invitational Amateur y Men’s Orlando Invitational Amateur.

También estarán en juego las PBE Performance Stars de la American Junior Golf Association (AJGA), estímulo que incrementa el valor competitivo de la primera fecha de la campaña del CNIJ.

Abaroa y Jiménez, los campeones a seguir

En la edición anterior, José María Abaroa y Regina Jiménez fueron los encargados de inaugurar la temporada con títulos dentro de la categoría de 18 años y menores.

Abaroa aprovechó su condición de local y consiguió remontar posiciones pese a las interrupciones ocasionadas por el clima. Cerró el torneo con 182 golpes, mientras que un birdie en el hoyo 18 terminó por asegurarle la victoria.

Regina Jiménez impuso condiciones

En la rama femenil, Regina Jiménez, representante del Campestre de Torreón, se mantuvo en la cima durante el torneo y terminó adjudicándose el campeonato de su categoría.

La mexicana cerró su participación con 177 golpes, tres bajo par, para convertirse junto con Abaroa en una de las figuras de la edición anterior y establecer la referencia para los jugadores que comenzarán la nueva campaña en Querétaro.

Más de 350 golfistas van por la primera corona

La XVI Copa Centro será así el punto de partida de la temporada 2026-2027 del golf infantil y juvenil federado, con más de 350 participantes en busca de los primeros títulos del calendario y de las oportunidades internacionales disponibles.

Las competencias se desarrollarán del viernes 25 al domingo 27 de septiembre, después de la ceremonia inaugural del jueves, con los tres campos queretanos como escenario de la primera batalla de la temporada.