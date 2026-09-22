Caer bien es una forma de valentía

. El vacío también tiene técnica. (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

El clavado empieza con una contradicción: subir para caer.

Todo ser humano aprende temprano que caerse está mal. La infancia entera es una campaña contra la caída. Nos enseñan a caminar para no caernos, a poner las manos, a cuidar la escalera, a desconfiar del borde. El, la clavadista, en cambio, pasa años perfeccionando una desobediencia: se acerca al borde, mira hacia abajo y decide que caerá mejor que nadie.

Qué oficio tan raro: hacer elegante lo que el resto de nosotros llamaría accidente.

El público ve una plataforma, un cuerpo, unos giros, agua. El clavadista ve otra cosa: distancia, eje, velocidad, entrada, respiración, miedo, cálculo. El vacío no está vacío. Está lleno de instrucciones.

Arriba, antes del salto, el cuerpo parece quieto. Mentira. Está trabajando por dentro. Los pies sienten la orilla. Las piernas cargan la decisión. El abdomen organiza el centro. Los brazos esperan su turno. La cabeza debe obedecer sin ponerse dramática. Porque la cabeza, si se le permite demasiado, empieza a escribir testamento.

En los clavados, pensar de más también pesa.

Girar es discutir con el miedo

El clavadista no vence el miedo. Esa frase es demasiado cómoda. Nadie vence del todo al miedo cuando está parado a diez metros del agua. Lo domestica, que es más difícil. Lo pone en una esquina, lo peina un poco, le dice: ahora no hables.

Después salta.

Entonces ocurre esa inteligencia veloz que desde fuera parece belleza. El cuerpo se dobla, gira, se abre, se corrige en el aire. No hay tiempo para arrepentirse. El arrepentimiento necesita piso. En el aire sólo queda ejecutar.

El clavadista debe saber dónde está sin mirar demasiado. Debe sentir el eje como quien siente una verdad breve. Un giro tarde, una apertura antes, una cadera floja, una mano fuera de lugar, y el agua deja de ser espejo para volverse castigo.

El agua, vista desde la tribuna, parece suave.

Desde arriba es una pared que finge transparencia.

Por eso caer bien es una forma de valentía. No la valentía ruidosa del golpe ni la furia del choque. Es otra: una valentía geométrica. La de quien se lanza sabiendo que el miedo no se elimina, sólo se alinea.

Hay deportes donde el error se ve en el marcador. En los clavados se oye. Un mal clavado entra al agua con ruido de confesión. Un buen clavado, en cambio, casi desaparece. Esa es su crueldad estética: el atleta trabaja años para que el final parezca no haber ocurrido.

El aplauso celebra una ausencia.

Celebra que el agua apenas se haya enterado.

Entrar al agua sin hacer escándalo

El clavado es un deporte injusto con el esfuerzo. Cuanto mejor sale, menos parece haber costado. El cuerpo se lanza, gira, se estira, se afila, entra vertical y deja apenas una línea. El público dice: qué fácil.

El público debería pedir perdón con boleto en mano.

Nada ahí es fácil. Lo fácil no ensaya durante años una caída de dos segundos. Lo fácil no repite el salto hasta que el miedo aprende rutina. Lo fácil no entrena hombros, espalda, piernas, abdomen, tobillos, mirada y memoria del aire. Lo fácil no se sube otra vez a la plataforma después de haber caído mal.

El clavadista practica una paradoja: necesita potencia para parecer ligero, disciplina para parecer natural, cálculo para parecer libre. Su arte consiste en borrar las pruebas del trabajo.

Como ciertos escritores, como ciertos bailarines, como ciertos santos sospechosos, el clavadista sabe que la perfección no consiste en mostrar el esfuerzo, sino en esconderlo sin mentir.

Por eso los clavados tienen algo de filosofía antigua. Nos recuerdan que todos caemos, aunque casi nadie lo hace con técnica. Caemos en edad, en errores, en duelos, en enfermedades, en decisiones mal tomadas, en despedidas. Vivir también es aprender a caer sin romperlo todo.

El clavadista no niega la caída. La estudia. La mide. La repite. La vuelve forma.

Y quizá ahí está su lección más honda: no toda caída es derrota. Algunas caídas, si el cuerpo logra ordenarse en medio del miedo, pueden parecer vuelo durante un instante.

Luego llega el agua.

Luego el silencio.

Luego el cuerpo sale, respira, escucha la calificación y vuelve a subir.

Porque en este deporte la valentía no consiste solamente en lanzarse.

Consiste en regresar al borde.