Quidditch Fun Run CDMX 2026: ¿Cómo y a qué hora conseguir lugares para la carrera temática de Harry Potter?

Quiddtich Fun Run La carrera temática de Harry Potter tendrá lugares extra para su edición 2026 en la Ciudad de México y que se realizará el 1 de noviembre en Ciudad Universitaria.

Este año, la emoción por la saga de Harry Potter ha regresado no sólo con el anuncio de la próxima serie que traerá de vuelta al ‘Live Action’ a una de las historias más populares del mundo, sino con la carrera temática que celebra este mundo mágico en la capital de nuestro país. Más de 15 mil números se agotaron en sólo unos días para formar parte de este evento. Ahora, hay una nueva oportunidad para conseguir un folio.

Quidditch Fun Run CDMX 2026

En julio de 2026, AsDeporte anunció la Quidditch Fun Run de Harry Potter para este año en la Ciudad de México. Miles de corredores y corredoras estarán luciendo los colores de su casa favorita de Hogwarts acompañado de un kit que también incluye calcetas, parcha conmemorativo, toalla y una medalla edición especial con la forma de una snitch dorada.

Se lanzaron tres distancias oficiales de 4k, 9 3/4 k, y 14 k, logrando un éxito de más de 15 mil personas inscritas en la modalidad presencia y virtual. La carrera se llevará a cabo este próximo domingo 1 de noviembre y aunque las rutas no se han publicado todavía, se sabe que el circuito estará en Ciudad Universitaria, un recorrido conocido por sus desafiantes columpios, pero con la temperatura ideal para una carrera matutina y rodeada de naturaleza.

¿Cómo conseguir un número para la Quidditch Fun Run CDMX 2026 este martes 22 de septiembre?

Ahora, la organizadora de la carrera temática estará lanzando una nueva oportunidad de conseguir lugares presenciales para la carrera presencial con lugares limitados, por lo que se espera que esta sea la última oportunidad para poder correr con toda la magia de Hogwarts acompañándote.

Será a partir de las 11:00 que se abra un nuevo cupo de folio a través del sitio oficial de AsDeporte. Para poder tener un lugar, tendrás que inscribirte con tarjeta de crédito o débito BBVA, ya que serán los únicos que tengan acceso a esta nueva venta.