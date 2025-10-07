México Sub-20: ¿Quién será el rival de la Selección Mexicana en los Cuartos de Final del Mundial?

Copa Mundial Sub-20 Chile vs México Gilberto Mora celebra el gol de la Selección Mexicana (Esteban Garay/EFE)

La Selección Mexicana Sub-20 dio un golpe de autoridad en Valparaíso tras superar con holgura a Chile por 4-1 y asegurar su pase a los cuartos de final del Mundial que se disputa en el país andino.

El conjunto dirigido por Eduardo Arce y encabezado por Gilberto Mora firmó una actuación sólida que ilusiona al futbol mexicano con una nueva generación que juega con oficio, talento y personalidad.

Ahora, el Tri aguarda con expectación a su próximo rival. A continuación, te contamos contra quién jugará Mexico en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 y te presentamos el resumen del partido ante Chile.

¿Quién será el rival de México en los cuartos de final del Mundial Sub-20?

Con el boleto en la mano, la Selección Mexicana Sub-20 ahora espera rival para el choque de cuartos de final que se disputará el próximo sábado. El contrincante saldrá del duelo entre Argentina y Nigeria, dos potencias con estilos muy distintos.

Si Argentina avanza, México se medirá a un adversario histórico con el que mantiene una rivalidad intensa en categorías juveniles. En caso de que sea Nigeria, el reto estará en superar la potencia física, velocidad y juego directo característicos del conjunto africano.

Resumen y goles México vs. Chile

Desde el silbatazo inicial, México impuso su ritmo de la mano de Gilberto Mora con un juego vertical y asociaciones precisas que desarmaron el esquema chileno.

La primera ocasión clara llegó temprano, al minuto 10, cuando Alexéi Domínguez desbordó por la banda izquierda con un arranque eléctrico y, tras superar a dos defensores, buscó la portería con un disparo que se fue por centímetros.

La reacción local no tardó en aparecer. Al 13’, Lautaro Millán exigió al máximo al arquero Emmanuel Ochoa con un disparo a quemarropa, aunque el guardameta respondió con reflejos felinos. En el rebote, Juan Rossel estuvo cerca de abrir el marcador, pero Diego Ochoa salvó sobre la línea con una barrida providencial.

México retomó el control y, al 21’, estuvo cerca del gol cuando un balón suelto dentro del área provocó desconcierto en la zaga chilena. Sin embargo, el arquero Sebastián Mella evitó el tanto con una estirada acrobática.

Asistencia Gilberto Mora en primer gol de México

La insistencia mexicana tuvo premio al minuto 26. Alexéi Domínguez lanzó un pase en profundidad que Gilberto Mora controló con elegancia antes de ceder de primera intención a Tahiel Jiménez, quien definió cruzado ante la salida del portero para poner el 1-0.

#Sub20 | Incondicionales, aquí está el gol de TAY con el que ya lo ganamos... ¡GOLAZO!😤💥



Y por aquí les dejo un DATAZO:



Tahiel Jiménez es el noveno mexicano que anota en Mundial Sub-17 y en Mundial Sub-20#ProyectoSelecciones💚🤍❤️pic.twitter.com/afbYtxkVi3 — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 7, 2025

El resto del primer tiempo fue un monólogo del equipo tricolor, con posesión dominante y transiciones rápidas que evidenciaron la superioridad táctica y técnica de los juveniles mexicanos. Sin embargo, la falta de contundencia impidió ampliar la ventaja antes del descanso.

El conjunto anfitrión adelantó líneas en el segundo tiempo y puso en aprietos a la zaga mexicana en algunos momentos. Patricio Romero estuvo cerca del empate al 65’, pero Emmanuel Ochoa volvió a vestirse de héroe con una atajada determinante.

Cuando el duelo parecía complicarse, México encontró el tanto de la tranquilidad al 66’. Elías Montiel filtró el balón para Íker Fimbres, quien, con un movimiento sutil, se generó espacio y disparó con potencia para el 2-0.

México liquida a Chile en el Mundial Sub-20

Con el control del juego en sus manos, el Tri no bajó el ritmo. Al minuto 80, Amaury Morales cazó un rebote en el área y habilitó a Hugo Camberos, que definió con temple para firmar su primer gol en el torneo. Seis minutos después, el delantero de Chivas volvió a aparecer tras una nueva asistencia de Morales para sellar su doblete y el 4-0 parcial.

Chile descontó al 88’ con un tanto de Juan Rossel, pero la historia ya estaba escrita. México había mostrado su versión más convincente en lo que va del campeonato.