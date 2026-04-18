Álvaro Ortiz pelea por el Top 10 en el Tulum Championship

Evento en Tulum. El mexicano Álvaro Ortiz sigue buscando su primer Top 10 de la temporada en el Korn Ferry Tour. (Foto especia)

Con un tercer recorrido de 67 golpes, el mexicano Álvaro Ortiz se acercó al Top 10 en el torneo Tulum Championship at PGA Riviera Maya, para ser el mejor de los dos mexicanos en la contienda que lidera el estadounidense Blades Brown.

Ortiz, que tiene tarjeta del Korn Ferry Tour, embocó seis birdies por un bogey para ronda de 67 (-5) que lo impulsó hasta el T11 compartido y con un total de 210 (-6) está a cinco golpes de distancia del líder Brown cuando solo restan 18 hoyos por jugarse.

Para el tapatío de 30 años esta ha sido la ronda más baja de todo el torneo que se desarrolla en territorio mexicano, después de mal inicio con 75 golpes, le siguió una de 68 el viernes y este sábado un 67.

Alejandro Madariaga, el otro mexicano en la competencia con una exención de patrocinador, se derrumbó luego de firmar ronda de 79 (+7), ahora con suma de 225 (+5) se localiza en el penúltimo lugar de la clasificación.

El líder Blades Brown firmó un 68 y lleva 205 (-11) en el acumulado, el segundo sitio lo comparten el inglés Ben Taylor y el estadounidense Dylan Medante, ambos con 206 (-10).

Torneo LPGA en California

La mexicana Isabella Fierro no pudo mantener su buen ritmo este sábado en el torneo JM Eagle LA Championship que se juega en California, después de una tercera ronda de 73 (+1) cayó 17 puestos y ahora comparte el T53 con un total de 214 (-2).

La yucateca está jugando su segundo torneo de la temporada en el LPGA Tour.