Alex de Miñaur llega a 50 victorias en la actual temporada de la ATP

Shanghai Masters. Alex de Miñaur es el tercer jugador que llega a 50 victorias en la actual temporada de la ATP, solo detrás de Carlos Alcaraz y Taylor Fritz. (ALEX PLAVEVSKI/EFE)

Alex de Miñaur se convirtió en el tercer jugador esta temporada con 50 victorias en la gira de la ATP al derrotar este miércoles por 7-5, 6-2 a Nuno Borges en el Masters de Shanghái.

Con ese resultado el australiano alcanzó por séptima ocasión los cuartos de final de un Masters 1000, esta vez necesitó de 1 hora y 47 minutos.

Los otros jugadores que en la temporada han sumado más de 50 victorias en 2025 son: el número uno mundial Carlos Alcaraz, con 67 victorias, y Taylor Fritz, con 50.

El siguiente rival de Miñaur, séptimo cabeza de serie, será el ruso Daniil Medvedev (16to cabeza de serie), quien derrotó 7-6 (6), 6-7 (1), 6-4 al estadounidense Learner Tien.

Además, el canadiense Felix Auger-Aliassime (12do preclasificado) eliminó 6-4, 6-2 al italiano Lorenzo Musetti (8vo). Se citará en cuartos con el francés Arthur Rinderknech, quien sorprendió 6-3, 7-6 (5) al checo Jiri Lehecka (15to).

Rinderknech, 54 en el ranking mundial, venía de eliminar a Alexander Zverev, tercera cabeza de serie.