Arturo Gatti Jr. de 17 años hallado muerto en México: ¿qué se sabe?

Arturo Gatti Jr. Especial

Una vez más el mundo del boxeo se estremece con una tragedia. Este miércoles 8 de octubre de 2025 se confirmó el fallecimiento de Arturo Gatti Jr., hijo del legendario pugilista Arturo “Thunder” Gatti, con apenas 17 años de edad.

Según fuentes cercanas, el joven fue hallado sin vida en un departamento en Ciudad de México. El exguardaespaldas de su padre, Chuck Zito, divulgó la noticia en sus redes sociales, afirmando que Gatti Jr. habría sido encontrado colgado, recordando así el modo en que fue encontrado también su padre en 2009.

La causa oficial aún no ha sido confirmada por autoridades mexicanas, pero las primeras versiones sugieren que podría tratarse de un suicidio por asfixia. Algunos medios enfatizan el paralelismo con la muerte de Arturo Gatti padre, también hallado colgado bajo circunstancias que generaron controversia.

¿Quién era Arturo Gatti Jr.?

Arturo Gatti Jr. residía en México junto con su madre, Amanda Rodrigues, y aspiraba a seguir los pasos de su padre en el mundo del boxeo. En 2025 había participado en una pelea de exhibición en Hermosillo, Sonora, como parte de su desarrollo deportivo. Además, entrenaba intensamente y era visto como una promesa emergente.

El legado de su padre sigue muy presente en su figura. Arturo “Thunder” Gatti fue un luchador emblemático, famoso por su estilo agresivo y por combates memorables, especialmente su trilogía contra Micky Ward. Su muerte en 2009 fue declarada oficialmente como un suicidio en Brasil, aunque ha rodeado el caso una larga polémica por inconsistencias forenses y versiones alternativas.

Mientras tanto, el mundo espera respuestas oficiales que arrojen luz sobre esta tragedia y permitan un cierre digno para quienes lo quisieron.