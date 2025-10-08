Boxeadores mexicanos inician con victorias en torneo junior en España

Toneo de Boxeo en La Nucia-Alicante. El mexicano Daniel Ochoa superó en su primer combate al español Víctor López en los 46kg. (COM)

Los pugilistas mexicanos Tahis Escárcega, Odette Contreras, Kamila Orozco y Daniel Ochoa de la categoría junior triunfaron en sus primeros combates en el Torneo Internacional BOXAM, que se celebra en La Nucia-Alicante, España, donde se dan cita peleadores de 20 naciones.

En la primera sesión de la jornada, en la división de los 48kg, Thais Escárcega “La Cobrita” superó a la española Jimena Estrada, en duelo en que la tlaxcalteca dejó toda su pasión por el triunfo.

La segunda victoria la obtuvo la morelense Odette Contreras frente a la local Aisha Corredoira en los 57kg.

El tercer triunfo fue para Dara Kamila Orozco, quien no tuvo piedad de la también local Irache Martínez, en la división de 63kg. La quintanarroense es la actual campeona nacional en la categoría Junior.

En la rama masculina, el juarense Daniel Ochoa también debutó con triunfo sobre el español Víctor López en los 46kg.

Las derrotas fueron de Evelyn Ramírez (50kg), Suseth Hernández (50kg) y Regina Galindo (52kg).