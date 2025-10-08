Gilberto Mora y Lamine Yamal, ¿la próxima dupla del Barcelona?

Gilberto Mora y Lamine Yamal Barcelona está interesado en el seleccionado mexicano

El FC Barcelona tiene en la mira a Gilberto Mora, el futbolista mexicano de 16 años que deslumbra con la Selección Sub-20 en el Mundial de Chile 2025.

Su talento, personalidad y madurez provocaron que el club catalán estudie un movimiento estratégico para asegurar su fichaje a futuro.

El periodista César Luis Merlo narró cómo fue el contacto del equipo donde milita Lamine Yamal. El interés se consolidó tras el duelo entre México y España, cuando Mora firmó una actuación estelar con dos goles. Fue entonces que representantes del Barça se acercaron a Rafaela Pimienta, agente de figuras como Erling Haaland y Santiago Giménez, para explorar su situación contractual y, sobre todo, su disponibilidad para iniciar conversaciones a futuro.

¿Gilberto Mora y Lamine Yamal juntos en Barcelona?

La idea de ver a Lamine Yamal y Gilberto Mora compartiendo vestidor en el Camp Nou suena, por ahora, a una historia de futuro

Por ahora, Mora sigue concentrado en el Mundial Sub-20, donde México se medirá con Argentina en los cuartos de final. Pero mientras corre sobre el césped chileno, en Barcelona ya imaginan un escenario en el que la promesa mexicana vista de azulgrana.

Lejos del ruido mediático, el Barça planea su estrategia con prudencia. El club quiere asegurar su vínculo con Mora sin interferir en su crecimiento deportivo. El objetivo no es ficharlo de inmediato, pero sí acompañar su desarrollo y garantizar que, cuando dé el salto, lo haga preparado para sostener la presión de un gigante europeo.

¿Cuánto vale Gilberto Mora en el mercado?

El valor de Gil Mora se estima en más de 20 millones de dólares, cifra que podría aumentar conforme avance el Mundial Sub-20. Sin embargo, su representante, Rafaela Pimienta, dio una pista de lo que costaría al decir que “con 15 millones de dólares no compras una pierna de Gilberto Mora”.

Por el momento, Xolos de Tijuana mantiene una postura clara. No habrá venta hasta que el jugador cumpla la mayoría de edad, en respeto a las normativas de la FIFA. No obstante, se estudia la posibilidad de un preacuerdo, al estilo de los firmados por Vinícius Jr. y Endrick antes de su salto al Real Madrid.

Trayectoria de Gilberto Mora

El 18 de agosto de 2024 marcó el inicio de una historia distinta. Con apenas 15 años, Mora debutó en Primera División bajo la confianza de Juan Carlos Osorio. Dos semanas después se estrenó como goleador ante León, convirtiéndose en el futbolista más joven en anotar en la Liga MX.

Lo que siguió fue una carrera en aceleración constante. debutó con la Selección Mayor en 2025, participó en la Copa Oro —donde México venció a Estados Unidos en la final— y un Mundial Sub-20 que lo ha proyectado como una figura generacional.

En apenas un año, Mora ya está en la mira de algunos grandes de Europa.

Curiosidades de Gil Mora

Detrás del fenómeno mediático hay un adolescente que aún disfruta de lo cotidiano. “Mi familia me ayuda a mantener los pies en la tierra”, dijo en entrevista con la Selección Nacional. “Siempre me recuerdan de dónde vengo y quién soy”.