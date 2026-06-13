Sergio Pérez confía en la carrera del GP de Barcelona, pese a no llegar a la Q2

Gran Premio de Barcelona F1. Sergio Pérez no tuvo la clasificación esperada en el Circuito de Cataluña, sin embargo confía que el Cadillac mejore su rendimiento en la carrera del domingo. (@CadillacargF1_)

Sergio Pérez fue eliminado en el Q1 en la sesión de clasificación para el Gran Premio de Barcelona motivo por el cual largará desde el sitio 19 este domingo, en sesión que dominó George Russell, seguido por Lewis Hamilon y Kimi Antonelli en el Circuito de Cataluña.

El piloto mexicano había advertido que sería una clasificación complicada por la falta del ritmo de Cadillac, una vez más rozó la posibilidad de estar en la Q2, aunque más lejano que lo exhibido en Canadá y en Mónaco.

‘Checo’ Pérez enfrentó dos complicaciones críticas en su intento de vuelta rápida. La escudería optó por usar únicamente dos juegos de neumáticos blandos, a diferencia de las tres tandas que emplearon sus rivales directos. También hubo un inconveniente en la entrega de energía que mermó su rendimiento en el sector final.

“Es una lástima que hayamos perdido como una décima y media con el motor en las últimas dos curvas, tuvimos un pequeño problema con el despliegue de energía, pero en general creo que estoy satisfecho con la vuelta”.

El mexicano que no logró la ansiada Q2 finalizó por delante de Valtteri Bottas, ambos pilotos de Cadillac cumplieron con el objetivo de establecer un ritmo de carrera más confiable que les permita volver a estar en la parte media del grupo trasero en la carrera del domingo.

“Sí, nos enfocamos en la carrera y también en guardar ese compuesto blando; ya sabes, nunca se sabe si podrías necesitarlo y tener uno nuevo frente a uno usado puede marcar una gran diferencia. Así que sí, hizo la vida en la clasificación un poco más difícil al usar dos juegos frente a los tres de todos los que nos rodeaban, pero aun así creo que logramos maximizarlo”, apuntó.

“Estamos mirando hacia adelante y necesitamos otras seis décimas a un segundo para poder meternos en la pelea adecuadamente, y creo que si somos capaces de encontrar eso, sería un gran progreso”, externó Pérez.

Las condiciones climáticas y las altas exigencias del circuito de Montmeló perfilan una competencia marcada por el desgaste físico y mecánico por lo que su capacidad de administrar neumáticos podría marcar la diferencia.