Brasil vs Marruecos EN VIVO: horario, canal y dónde ver el partido del Mundial 2026 de este sábado 13 de junio

El Mundial 2026 sigue sumando emociones y este sábado 13 de junio llega uno de los encuentros más esperados de la primera jornada de la fase de grupos. La poderosa Selección de Brasil hará su presentación en la Copa del Mundo cuando enfrente a Marruecos, un rival que en los últimos años ha demostrado que trae juego y confianza para imponerse a las grandes potencias.

Cada vez que Brasil pisa una cancha mundialista, las miradas del planeta del futbol se dirigen automáticamente hacia el equipo sudamericano. Su historia, sus figuras y la obligación de pelear por el título convierten cualquier partido suyo en un show que nadie se puede perder.

¿A qué hora juega Brasil vs Marruecos?

El encuentro entre Brasil y Marruecos se disputará este sábado 13 de junio dentro de las actividades del Grupo C del Mundial 2026.

Horario en México

Fecha: Sábado 13 de junio de 2026

Hora: 4:00 pm (tiempo del centro de México)

Estadio: Estadio Nueva York Nueva Jersey, East Rutherford

Se espera una gran entrada en el estadio, además de millones de espectadores en todo el mundo pendientes del debut de una de las selecciones favoritas para levantar la copa.

¿Dónde ver EN VIVO Brasil vs Marruecos?

Los aficionados mexicanos podrán seguir las acciones del partido a través de televisión abierta y plataformas con derechos de transmisión del Mundial 2026.

TV: Canal 5, TUDN y Azteca 7

y Streaming: Pase del Mundial ViX Premium y plataformas digitales con derechos de transmisión

Lo que está en juego en el Grupo C

Aunque apenas comienza la fase de grupos, una victoria puede cambiar completamente el panorama de la clasificación.

Brasil intentará arrancar con autoridad para tomar el liderato del sector y enviar un mensaje al resto de contendientes. Marruecos, por su parte, sabe que sumar puntos frente al favorito podría convertirse en una ventaja determinante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Con talento, velocidad y una enorme carga de expectativa, el duelo promete convertirse en uno de los partidos más atractivos de los primeros días del Mundial 2026.