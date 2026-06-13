México gana un oro, dos platas y dos bronces en Copa del Mundo de Tiro con Arco

Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026. Andrea Maya Becerra (d) celebra con el equipo mexicano la medalla de plata en arco recurvo, posteriormente se llevó la victoria individual. (Fot)

La arquera mexicana Andrea Maya Becerra concluyó su participación en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Antalya 2026 con tres preseas: Oro individual, plata por equipos femenil y bronce en equipo mixto junto a Sebastián García, que también fue subcampeón individual y bronce por equipos, todo en la modalidad de arco compuesto.

Becerra, la actual número uno del mundo en su especialidad, llegó a la medalla de oro tras vencer en semifinales a la estadounidense Savannah O’Donohue por marcador de 147-145 y luego en la final, la victoria se definió a favor de la mexicana tras vencer en flecha de oro a la colombiana Sara López, luego de un empate de 146-146.

El oro fue la culminación de una jornada sabatina en la que Andrea subió tres veces al podio. Primero fue en equipo femenil junto a Dafne Quintero y Adriana Castillo, el conjunto mexicano perdió la final ante el equipo de Turquía por 231-233.

Las integrantes del equipo turco, Hazal Burun, Emine Rabia Oguz y Defne Cakmak reconocieron que su victoria fue ante el equipo número uno del planeta y el vigente campeón mundial de las mexicanas. Esperan la revancha en futuros encuentros.

Sebastián García con una plata y dos bronces

Mexicanos trascienden en Turquía. Andrea Maya Becerra y Sebastián García celebran el bronce ganado en equipo mixto de arco compuesto. (Foto especial)

Posteriormente Andrea y Sebastián García les esperaba el desenlace por el tercer sitio en equipo mixto frente a la pareja estadounidense de Savannah O’Donohue y Curtis Broadnax a la que vencieron por 155-154 para colgarse el metal de bronce.

La modalidad de arco compuesto debutará como prueba olímpica en la cita de Los Ángeles 2028.

En la final individual de arco compuesto varonil Sebastián García se quedó a un paso de la gloria al caer en la final por marcador de 148-149 ante el neerlandés Mike Schloesser. En equipo junto a Rodrigo González y Lot Máximo, merecieron presea de bronce al vencer por 233-232 al equipo de la India.

Este domingo México irá en la búsqueda de dos medallas más, en equipo femenil de arco compuesto con Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, que disputará el oro frente al conjunto de China.

En los individual, Ana Paula Vázquez buscará primer librar la semifinal frente a la italiana Francesca Di Marco.