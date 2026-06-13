Mundial 2026: partidos del sábado 13 de junio, horarios y dónde ver el debut de Brasil en la Copa del Mundo

Mundial 2026: partidos del sábado 13 de junio, horarios y dónde ver el debut de Brasil en la Copa del Mund

Tras una inauguración que dejó emociones a flor de piel en México, el Mundial 2026 entra de lleno en la fase de grupos este sábado 13 de junio. La jornada reunirá a ocho selecciones nacionales que buscarán sumar sus primeros puntos en la carrera por avanzar a la siguiente ronda.

Entre todos los encuentros destaca el debut de Brasil, una de las selecciones históricas del torneo y habitual candidata al título. La Verdeamarela se medirá frente a una selección de Marruecos que llega con el mote de “equipo incómodo” y capaz de competir.

La actividad se repartirá entre estadios de Estados Unidos y Canadá, dos de los tres países anfitriones de esta Copa del Mundo que por primera vez reúne a 48 selecciones.

¿Qué partidos se juegan el sábado 13 de junio en el Mundial 2026?

La FIFA tiene programados cuatro encuentros para este sábado, correspondientes a los grupos B, C y D.

Catar vs Suiza

Horario: 1:00 pm (tiempo del centro de México)

1:00 pm (tiempo del centro de México) Grupo: B

B Sede: Estadio Bahía de San Francisco

Brasil vs Marruecos

Horario: 4:00 pm

4:00 pm Grupo: C

C Sede: Estadio Nueva York-Nueva Jersey

Es el partido más atractivo del día. Brasil inicia su camino mundialista con la obligación de demostrar por qué figura entre los favoritos, mientras que Marruecos intentará confirmar que su crecimiento futbolístico no fue una casualidad.

Haití vs Escocia

Horario: 7:00 pm

7:00 pm Grupo: C

C Sede: Estadio Boston

Australia vs Turquía

Horario: 10:00 pm

10:00 pm Grupo: D

D Sede: BC Place de Vancouver

La fase de grupos comienza a tomar forma

Después de los primeros partidos del torneo, cada punto tiene valor. Aunque apenas es el arranque del campeonato, una victoria puede marcar el rumbo de una selección y acercarla a los dieciseisavos de final.

La expansión del torneo a 48 selecciones ha provocado que cada jornada tenga más encuentros, más historias y más candidatos a convertirse en la sorpresa del certamen. Por ello, el sábado 13 de junio se perfila como uno de los primeros días en los que el Mundial mostrará plenamente toda su magnitud.